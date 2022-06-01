В дежурную часть рыбницкой милиции поступило сообщение: подростка в с. Красненькое избили палкой и арматурой. Пациента госпитализировали в травматологическое отделение Рыбницкой ЦРБ. У него врачи диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, сообщает пресс-служба МВД ПМР.
Инспекторы по делам несовершеннолетних территориального ОВД установили: два школьника через социальные сети выясняли отношения. Поставить точку в конфликте решили офлайн – назначили встречу на местном кладбище.
Один из подростков – 15 лет из с. Красненькое – до места добрался с друзьями. Второй участник ссоры – 13-летний житель с. Ивановка – приехал с 48-летним отцом. Когда они вышли из автомобиля, подростки поняли: мужчина и его сын к встрече подготовились. Без лишних слов 15-летний парень получил один удар арматурой по шее – от мальчика, а другой – по спине палкой – от его отца.
Оказалось, перед этим вся семья из Ивановки приехала домой к 15-летнему подростку в Красненькое. Дома была только мать с младшим ребёнком. Мужчина высказывал угрозы по отношению к ней и детям. Женщина испугалась, позвонила мужу. Глава семьи приехал с работы, увидел избитого сына, сообщил в милицию и повёз подростка в больницу.
Правоохранителям предстоит разобраться в ситуации. По факту происшествия проводится проверка, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям каждого из участников ссоры. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 211 УК ПМР «Хулиганство».