Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровья предлагает на законодательном уровне закрепить принцип повсеместно «за одно срубленное дерево – высаживать два».
Ведомством разработан соответствующий проект закона ПМР «О внесении дополнений в Лесной кодекс ПМР», который направлен на внедрение на территории республики института компенсационного озеленения, сообщает пресс-служба Правительства ПМР
Проектом предусмотрено внесение дополнений в Лесной кодекс Приднестровской Молдавской Республики норматива о двукратном компенсационном озеленении: - Гослесфонда ПМР; - защитных лесных насаждений на землях с/х назначения; - населенных пунктов; - парков и скверов; - дендрариев и ботанических садов; - рощ и бульваров.
Суммы взысканного ущерба в рамках возмещения вреда, причиненного незаконной порубкой и повреждением деревьев и кустарников планируется направлять на компенсации затрат для обеспечения двукратного компенсационного озеленения.
Настоящий законопроект уже одобрен кабинетом министров и направлен в парламент республики для дальнейшего рассмотрения.
Также министерством сельского хозяйства и природных ресурсов подготовлен на подзаконном уровне порядок проведения компенсационного озеленения, который будет включен в работу после принятия подготовленного законопроекта.