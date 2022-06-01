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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 27 мая по 2 июня на территории республики зарегистрировано 202 заявления и сообщения о преступлениях. По 162 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано одно вымогательство (лицо установлено), 36 краж (по горячим следам раскрыто 15 из них). Выявлено и задокументировано девять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и одно преступление в сфере экономики (лица установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.

Представителями ОВД разыскано три обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск.

За прошедшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1626 нарушений правил дорожного движения. Отстранено от управления 14 водителей, которые вели транспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Тирасполь выявлено четыре таких водителя, Григориопольского района – три, г. Бендеры, Слободзейского и Рыбницкого районов – по два, Каменского района – один.

С 27 мая по 2 июня зарегистрировано два пожара, которые произошли на территории обслуживания г. Тирасполь. Погибших и раненых нет. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 18 административных протоколов.
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