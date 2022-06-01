В период с 27 мая по 2 июня на территории республики зарегистрировано 202 заявления и сообщения о преступлениях. По 162 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.
За отчётный период было зарегистрировано одно вымогательство (лицо установлено), 36 краж (по горячим следам раскрыто 15 из них). Выявлено и задокументировано девять фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и одно преступление в сфере экономики (лица установлены по всем фактам), передает пресс-центр МВД ПМР.
Представителями ОВД разыскано три обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск.
За прошедшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1626 нарушений правил дорожного движения. Отстранено от управления 14 водителей, которые вели транспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Тирасполь выявлено четыре таких водителя, Григориопольского района – три, г. Бендеры, Слободзейского и Рыбницкого районов – по два, Каменского района – один.
С 27 мая по 2 июня зарегистрировано два пожара, которые произошли на территории обслуживания г. Тирасполь. Погибших и раненых нет. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 18 административных протоколов.