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Автомобильные перевозки грузов из Республики Молдова будут освобождены от разрешений в ЕС

Автомобильные перевозки грузов из Республики Молдова будут освобождены от разрешений в ЕС

В Министерстве инфраструктуры и регионального развития РМ состоялся официальный раунд переговоров о заключении соглашения между РМ и Европейским союзом о либерализации грузовых автомобильных перевозок между нашей страной и ЕС.

Согласно документу, автомобильные перевозки грузов в двустороннем и транзитном порядке освобождаются от разрешений. Таким образом, автотранспортным операторам Молдовы будет обеспечена постоянная мобильность, новые возможности и более свободный доступ к европейскому экономическому рынку, сообщает moldpres.md

Положения Соглашения будут устанавливать вид транспортных операций, срок действия Соглашения, деятельность Совместной комиссии по контролю за выполнением Соглашения и т.д. Проект Соглашения был подготовлен командой Комиссии ЕС (DG MOVE).

В настоящее время двусторонние отношения в области автомобильного транспорта с большинством государств-членов ЕС регулируются двусторонними межправительственными соглашениями, которые устанавливают различные условия осуществления автомобильных перевозок. В частности, они предусматривают, что перевозка грузов автомобильным транспортом осуществляется только на основании разрешений на автомобильные перевозки. Разрешительные квоты устанавливаются в ходе переговоров на основе принципа паритета и в значительной степени недостаточны для автотранспортных операторов Молдовы.
moldpres.md
  • Сегодня, 08:14
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