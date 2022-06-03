В Министерстве инфраструктуры и регионального развития РМ состоялся официальный раунд переговоров о заключении соглашения между РМ и Европейским союзом о либерализации грузовых автомобильных перевозок между нашей страной и ЕС.
Согласно документу, автомобильные перевозки грузов в двустороннем и транзитном порядке освобождаются от разрешений. Таким образом, автотранспортным операторам Молдовы будет обеспечена постоянная мобильность, новые возможности и более свободный доступ к европейскому экономическому рынку, сообщает moldpres.md
Положения Соглашения будут устанавливать вид транспортных операций, срок действия Соглашения, деятельность Совместной комиссии по контролю за выполнением Соглашения и т.д. Проект Соглашения был подготовлен командой Комиссии ЕС (DG MOVE).
В настоящее время двусторонние отношения в области автомобильного транспорта с большинством государств-членов ЕС регулируются двусторонними межправительственными соглашениями, которые устанавливают различные условия осуществления автомобильных перевозок. В частности, они предусматривают, что перевозка грузов автомобильным транспортом осуществляется только на основании разрешений на автомобильные перевозки. Разрешительные квоты устанавливаются в ходе переговоров на основе принципа паритета и в значительной степени недостаточны для автотранспортных операторов Молдовы. moldpres.md