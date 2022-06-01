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Полномочия омбудсмена в Приднестровье будут расширены

Полномочия омбудсмена в Приднестровье будут расширены

На пленарном заседании был заслушан отчёт о работе Уполномоченного по правам человека в Приднестровье в 2021 году и приняты изменения и дополнения в восемь законов.

Во-первых, согласно принятым парламентариями поправкам, срок полномочий омбудсмена будет вместо пяти семь лет. Во-вторых, заметно расширены компетенция Уполномоченного по правам человека в судебных органах, права по обращениям в органы государственной власти и местного самоуправления. В-третьих, предоставлена относительная свобода общения с осуждёнными и заключёнными под стражу лицами, передает novostipmr.com

«Раньше он не всегда мог представлять интересы граждан в тех или иных органах, не имея на это полномочий. Мы в сегодняшнем отчёте услышали, что были обращения граждан об участии Уполномоченного по правам человека в арбитражном судопроизводстве. Расширяются возможности участия его и в Верховном суде», - заметила в интервью журналистам вице-спикер парламента Галина Антюфеева.

Изменения и дополнения внесены в законы «Об Уполномоченном по правам человека в ПМР», «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», «О государственной пошлине» а также в Арбитражный и Гражданский процессуальные кодексы, КоАП (Кодекс об административных правонарушениях), Уголовно-исполнительный и Уголовно-процессуальный кодексы.

Депутаты Верховного Совета одобрили отчёт Уполномоченного по правам человека в Приднестровье Вячеслава Косинского о работе в 2021 году. Всего в аппарат омбудсмена поступило 586 обращений. Все они были рассмотрены. Большая часть из них, по его словам, касались социальных прав. В основном обращались пенсионеры и граждане из малоимущих слоёв населения. Нынешние внешние условия, связанные с изменением маршрутов в экспортно-импортных операциях приднестровских экономических агентов, стали причиной повышения цен на продукты питания и непродовольственные товары первой необходимости. При этом, как особо подчеркнул Вячеслав Косинский, ни МРОТ (минимальный размер оплаты труда), ни размер средней пенсии не стали выше. В связи с чем Уполномоченный по правам человека заявил о необходимости принятия комплекса мер по поддержке наименее социально защищённых категорий граждан.
novostipmr.com
  • Сегодня, 08:18
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