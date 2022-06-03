Алёна Рускевич назначена на должность министра финансов. Соответствующий Указ подписал Президент Вадим Красносельский.
Документ вступил в силу с 2 июня. Ранее Алёна Рускевич была исполняющей обязанности министра финансов.
Коллектив Минфина поздравил Алену Рускевич со вступлением в должность руководителя ведомства, пожелав ей энергии, уверенности в собственных силах и здоровья, говориться на сайте ведомства.
«Мы горды тем, что у нас в министерстве есть руководитель, который вместе с нами прошел очень многие этапы развития. Принятое Вами решение, наверное, одно из важных в жизни, потому что работа с финансами всегда была ответственной, требовала особого внимания и подхода. Хотим пожелать Вам оставаться преданной своим принципам, сил Вам и здоровья для достижения поставленных перед ведомством задач и успешной реализации новых идей. Коллектив Министерства и дальше будет крепкой, надежной опорой и поддержкой для руководителя в реализации поставленных задач», – обратились с поздравлением заместители министра.
Алена Рускевич поблагодарила сотрудников ведомства за поздравительные слова и поддержку: «Основой моего решения явилась именно та команда, которая на сегодняшний день сформирована и трудится в Министерстве финансов, это те люди, которые, я надеюсь и верю, готовы и впредь реализовывать все задачи, которые перед нами ставятся во благо нашего государства, во благо развития нашей экономики и в целом для улучшения благосостояния каждого из граждан нашей республики. Я в свою очередь постараюсь сохранить все то, что уже достигнуто благодаря нашей команде и преумножить эти результаты. Надеюсь на вашу помощь и поддержку в нашем общем деле».