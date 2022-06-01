Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы (МИДЕИ) уведомило иностранные органы о решении продлить срок действия просроченных биометрических паспортов. Речь идет о паспортах, чей срок действия истек в период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022, передает nokta.md.
МИДЕИ запросило признание продленных паспортов действительными проездными документами. Такие паспорта с продленным сроком действия можно будет использовать только в государствах, признавших решение молдавских властей о продлении. На сегодняшний день разрешение на использование таких паспортов подтвердили:
Российская Федерация;
Латвия;
Государство Израиль.
Как сообщает МИДЕИ, оно продолжает предпринимать необходимые шаги для получения согласия на введение в действие решения Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Список стран, принявших решение о продлении срока действия паспортов граждан Молдовы, будет обновляться на сайте МИДЕИ. nokta.md