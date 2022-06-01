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В Бендерах с понедельника будут проверять сирены
С 6-го июня в Бендерах будет проводиться проверка системы оповещения города путем кратковременного запуска электросирен, сообщается на сайте Госадминистрации города.
Представители отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города призывают граждан соблюдать спокойствие.
- Сегодня, 08:32
- DTV
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