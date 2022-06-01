Dnestr.TV

 
0

В Бендерах с понедельника будут проверять сирены

В Бендерах с понедельника будут проверять сирены

С 6-го июня в Бендерах будет проводиться проверка системы оповещения города путем кратковременного запуска электросирен, сообщается на сайте Госадминистрации города.

Представители отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города призывают граждан соблюдать спокойствие.
  • Сегодня, 08:32
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • No comment: День Победы в Тирасполе
  • No comment: 9 мая 7:40 утра Бендеры
  • Ушел и жизни Том Маркович Зенович
  • В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
  • "Мы закрываем школьную тетрадь! Последний звонок в Бен ...
  • «Бендерский мясокомбинат» начал производство консервиро ...
  • ЕС оказывает финансовую поддержку в реставрации Бендерс ...
  • С 10 мая в Приднестровье введут единый тариф на проезд ...
  • В Приднестровье снова растут цены на топливо

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Фестиваль "Первомайский пикник" в Бендерской крепости ...
  • No comment: День Победы в Тирасполе
  • No comment: 9 мая 7:40 утра Бендеры
  • Ушел и жизни Том Маркович Зенович
  • В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
  • "Мы закрываем школьную тетрадь! Последний звонок в Бен ...
  • «Бендерский мясокомбинат» начал производство консервиро ...
  • ЕС оказывает финансовую поддержку в реставрации Бендерс ...
  • С 10 мая в Приднестровье введут единый тариф на проезд ...
  • В Приднестровье снова растут цены на топливо
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна