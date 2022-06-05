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В Турции задержали молдавский самолет

В Турции задержали молдавский самолет

В Анталье задержали молдавский самолет из-за долгов. Об этом сообщила компания Air Moldova, отметив, что прилагают усилия, чтобы исправить ситуацию.

Как рассказали в Air Moldova, самолет Airbus A321 задержали в Анталии. Турецкие власти считают, что компания не выплатила им деньги, которые должна с 2014 года. В Air Moldova уточнили, что турецкие власти сообщили о долге в 2017 году, когда Air Moldova была государственной компанией. Также в компании утверждают, что, согласно внутреннему аудиту, у компании нет долгов перед Турцией.

Кроме того, в Air Moldova рассказали, что из-за инцидента возник сбой в графике полетов, передает newsmaker.md.

«Команда Air Moldova делает все возможное, чтобы исправить ситуацию и доставить всех пассажиров в пункт назначения. Один рейс в Анталию уже вылетел, следующие отправятся в ближайшее время. Air Moldova приносит извинения пассажирам, которые пострадали из-за этой ситуации», — отметили в пресс-сообщении компании.

Отметим, в комментариях к пресс-релизу пассажиры сообщили, что провели в аэропорту от 9 до 14 часов.

На сайте Air Moldova указано, что прибытие рейсов из Анталии 9U 756 и 9U 738 задерживается до 3:50 и 1:30. Согласно расписанию, они должны были прилететь в 17:00. Рейс 9U 758, который должен был прибыть в Кишинев в 5 утра, отменили.

Также на сайте указано, что рейс, который должен был вылететь в Анталию в 12:20, задержали до 20:50.
В Турции задержали молдавский самолет

Все рейсы компании Air Moldova Кишинев - Анталия, которые были запланированы на сегодня - отменены. В аэропорту турецкого курорта в ожидании сотни жителей из Молдовы. По их словам, никто их не ставит в известном о том, что происходит. С другой стороны, рейсы чартерные, информацию туристам должны предоставлять турфирмы.

На этот час отменены еще рейсы на Стамбул и Тель-Авив.

Скорее всего, это последствия вчерашнего задержания за долги самолета компании в Анталии.

Сейчас пассажиров после бессонной ночи размещают в гостиницах.

Скорее всего, уже завтра они, как обещают, будут дома.

Читайте на WWW.KP.MD: https://www.kp.md/online/news/4776156/
В Турции задержали молдавский самолет
  • Вчера, 09:25
  • DTV
  • Просмотров: 84
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