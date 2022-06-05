



В Анталье задержали молдавский самолет из-за долгов. Об этом сообщила компания Air Moldova, отметив, что прилагают усилия, чтобы исправить ситуацию.



Как рассказали в Air Moldova, самолет Airbus A321 задержали в Анталии. Турецкие власти считают, что компания не выплатила им деньги, которые должна с 2014 года. В Air Moldova уточнили, что турецкие власти сообщили о долге в 2017 году, когда Air Moldova была государственной компанией. Также в компании утверждают, что, согласно внутреннему аудиту, у компании нет долгов перед Турцией.



Кроме того, в Air Moldova рассказали, что из-за инцидента возник сбой в графике полетов, передает



«Команда Air Moldova делает все возможное, чтобы исправить ситуацию и доставить всех пассажиров в пункт назначения. Один рейс в Анталию уже вылетел, следующие отправятся в ближайшее время. Air Moldova приносит извинения пассажирам, которые пострадали из-за этой ситуации», — отметили в пресс-сообщении компании.



Отметим, в комментариях к пресс-релизу пассажиры сообщили, что провели в аэропорту от 9 до 14 часов.



На сайте Air Moldova указано, что прибытие рейсов из Анталии 9U 756 и 9U 738 задерживается до 3:50 и 1:30. Согласно расписанию, они должны были прилететь в 17:00. Рейс 9U 758, который должен был прибыть в Кишинев в 5 утра, отменили.



Также на сайте указано, что рейс, который должен был вылететь в Анталию в 12:20, задержали до 20:50.

В Анталье задержали молдавский самолет из-за долгов. Об этом сообщила компания Air Moldova, отметив, что прилагают усилия, чтобы исправить ситуацию.Как рассказали в Air Moldova, самолет Airbus A321 задержали в Анталии. Турецкие власти считают, что компания не выплатила им деньги, которые должна с 2014 года. В Air Moldova уточнили, что турецкие власти сообщили о долге в 2017 году, когда Air Moldova была государственной компанией. Также в компании утверждают, что, согласно внутреннему аудиту, у компании нет долгов перед Турцией.Кроме того, в Air Moldova рассказали, что из-за инцидента возник сбой в графике полетов, передает newsmaker.md «Команда Air Moldova делает все возможное, чтобы исправить ситуацию и доставить всех пассажиров в пункт назначения. Один рейс в Анталию уже вылетел, следующие отправятся в ближайшее время. Air Moldova приносит извинения пассажирам, которые пострадали из-за этой ситуации», — отметили в пресс-сообщении компании.Отметим, в комментариях к пресс-релизу пассажиры сообщили, что провели в аэропорту от 9 до 14 часов.На сайте Air Moldova указано, что прибытие рейсов из Анталии 9U 756 и 9U 738 задерживается до 3:50 и 1:30. Согласно расписанию, они должны были прилететь в 17:00. Рейс 9U 758, который должен был прибыть в Кишинев в 5 утра, отменили.Также на сайте указано, что рейс, который должен был вылететь в Анталию в 12:20, задержали до 20:50.

Все рейсы компании Air Moldova Кишинев - Анталия, которые были запланированы на сегодня - отменены. В аэропорту турецкого курорта в ожидании сотни жителей из Молдовы. По их словам, никто их не ставит в известном о том, что происходит. С другой стороны, рейсы чартерные, информацию туристам должны предоставлять турфирмы.На этот час отменены еще рейсы на Стамбул и Тель-Авив.Скорее всего, это последствия вчерашнего задержания за долги самолета компании в Анталии.Сейчас пассажиров после бессонной ночи размещают в гостиницах.Скорее всего, уже завтра они, как обещают, будут дома.Читайте на WWW.KP.MD: https://www.kp.md/online/news/4776156/