Студентка-филолог из Бендер Ольга Гульчак в своем дебютном выступлении на суперпопулярном телешоу «Comedy Баттл» на ТНТ уже победила — она вышла в финал! Вот как это было.
- А это Оля! - представил ее ведущий Павел Воля. - Давайте выслушаем! Аплодисменты!
- Я по образованию филолог. Это я та самая девочка, которая: «А вы нам домашку» задать забыли!», начала Оля свое выступление. - И весь класс, конечно, говорил, что я их до ручки довела, и достала, и доконала, и допекла, задолбала, заколебала, замучила, запарила, заманала, задрала... Но у них это как-то так емко получалось, понимаете...
Заметила, что сейчас феминистки борются за появление новых феминитивов. Но, если честно, у меня есть некоторые претензии к уже существующим. Давайте разбираться. Женщина — проститутка, профурсетка, шлёндра, прости Господи, а мужчина — жиголо! Но жиголо — это ощущение, когда вы залпом шампанское выпиваете, у вас газики через нос выходят. Просто жиголо настолько безобидно звучит, что им можно пугать детей: «Жи-го-ло! Жиголо! Жиголо!...
Эти два слова как будто два совершенно разных режима стиральной машинки. Жиголо — это что-то для кашемира, а проститутка — это режим с максимальным отжимом. Или вот женщина - содержанка, а мужчина — альфонс. Ну, содержанка — это кто-то в подвале, на привязи. Чисто фонетически. А альфонс — это человек с коллекцией шейных платков. В конце концов, мужчины, почему вы — рабочие, а мы — колхозницы?! А вы в курсе, что памятник можно было назвать «Рабочий и рабочая»?! Одним словом, рабочие!
В общем, иду я дальше по ВДНХ, смотрю, Гагарин — космонавт и Терешкова — тоже космонавт. Я подумала: «Не надо нам космонавтку или космонавтшу! Дайте нам просто что-то покруче! Гагарин — космонавт, а Терешкова — Базз Лайтер (герой компьютерно-анимационного фильма (прим.авт)!»
Просто мне кажется, самое обидное для феминисток это когда ворд подчеркивает красной волнистой линией слово «авторка». Я нажимаю, чтобы узнать, в чем ошибка в слове «авторка», и ворд такой (пожимает плечами): «Может быть, «овчарка» подойдет?»
Если кому-то из феминисток не понравится мое выступление, я хочу оговориться сразу: в первую очередь, я филолог, а потом женщина. Ну, и в заключение, я как филолог, человек небогатый, точно знаю, что не в дЕньгах счастье. А правильно говорить в деньгАх!
- Правильно говорить — в деньгАх? - спросил Олю Павел Воля.- Черт! Но я смотрел, как учительница влюбленная: «Наша выучилась! Молодец!» Демис, Давай!
- Может, без каких-либо распрей? - обратилась член жюри Зоя Яровицына к коллегам.
- Нетушки, я, все-таки, скажу! - ответил ей Демис Карибидис. - Замечательное, доброе, милое выступление. С шутками, с прибаутками и так далее... Но на мой взгляд, надеюсь, только на мой, недостаточно для финала.
И двинул рычажок — загорелся красный огонек.
- Как будто первые два твоих выступления были органичными, а сейчас ты пытаешься соответствовать образу филолога, - стал анализировать выступление Оли Иван Абрамов.
- Я такая и есть! - ответила Оля.
- Значит, это ложное мое впечатление. Все было хорошо и, как минимум, это будет украшением финала.
- Мне понравилось выступление и думаю, как минимум, можно рассмотреть вариант, что Оля пройдет в финал, - подвела итоги Зоя Яровицына.
- Все прошло замечательно! Я уверенно вышла, уверенно все рассказала, ничего не забыла! - улыбалась за кулисами наша Ольга. - Прямо очень собой довольна в актерском плане! Очень приятно, что мое выступление понравилось Зое, потому что она в плане стендапа для меня авторитет!
В конце программы каждый член жюри выбирал по одному выступавших, которому и дарил путевку в финал.
- После долгих размышлений я решила пропустить в финал девушку, выступление которой было интересным, увлекательным, удивительным, унесло нас в мир филологических мозаик... Это Оля Гульчак! - выбрала свою фаворитку Зоя Яровицына.
- Молодец! Поздравляем! - похвалил ее Павел Воля.
И мы поздравляем Олю! Через неделю (в пятницу, 10 июня) узнаем, сможет ли она победить и выиграть 5 миллионов рублей! Болеем, Оля, за тебя!