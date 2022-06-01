"Газпром" подает газ для Европы транзитом через Украину в объеме 40,1 млн куб. м в сутки через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа". Заявка на прокачку через "Сохрановку" была отклонена украинской стороной, сообщил журналистам официальный представитель "Газпрома" Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 40,1 млн куб. м на 5 июня. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он. Накануне объем прокачки составлял 41,9 млн куб. м., пишет ТАСС.
Ранее со ссылкой на данные сайта "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) сообщалось, что транзит газа через территорию Украины 5 июня может составить 40,4 млн куб. м.
"Оператор ГТС Украины" 10 мая сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию "Сохрановка" из-за наступления форс-мажорных обстоятельств - компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией "Новопсков" в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет.
Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа - крупнейшую газораспределительную станцию "Суджа" в Курской области - в "Газпроме" отметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.
Кроме того, "Газпром" сообщал, что санкции РФ, введенные против ряда зарубежных энергетических компаний, запрещают холдингу использовать газопровод "Ямал - Европа" для прокачки российского газа через Польшу.