С понедельника, 13 июня 2022 года, начинается приемная кампания в Приднестровском государственном университете имени Т.Г. Шевченко. Подать документы можно до 12 июля. Вступительные экзамены будут проводиться с 15 июля 2022 года.
Приемная комиссия ПГУ объявила о начале приема документов для поступления в период с 13 июня по 12 июля 2022 года. Вступительные испытания по всем направлениям (профилям) и специальностям подготовки будут проводиться с 15 июля 2022 года.
Согласно правилам приема:
В Приднестровский госуниверситет без вступительных испытаний зачисляются абитуриенты, награжденные по окончании организации общего образования золотой (серебряной) медалью и выпускники организаций среднего профессионального образования, имеющие диплом с отличием. В случае, если количество медалистов превышает количество бюджетных мест на направление (специальность), все поступающие проходят вступительные испытания.
При поступлении на направления (профили) и специальности подготовки, где отсутствует конкурс, абитуриенты освобождаются от сдачи всех вступительных испытаний. Приемной комиссией будут учитываться оценки из аттестата (диплома) или сертификата предварительного тестирования.
Вне конкурса будут зачислены при поступлении на соответствующий профиль направления (специальность) чемпионы и призеры чемпионатов Европы, Мира, награжденные золотой, серебряной или бронзовой медалью, призеры и участники Олимпийских игр, чемпионы и призеры стран СНГ.
Призеры Республиканской конференции исследовательского общества учащихся и Профориентационной олимпиады ПГУ им. Т.Г. Шевченко при предъявлении подтверждающего документа получают дополнительно к представленным результатам вступительного испытания баллы по профилирующему предмету.
При равенстве баллов преимущественное право на зачисление имеют выпускники заочных школ ПГУ.
Начиная с 2022 года в магистратуру будут принимать документы только от выпускников бакалавриата соответствующего направления подготовки и от выпускников, завершивших обучение по программам бакалавриата по смежным направлениям.
Ряд преимуществ, которые получает студент и выпускник ПГУ:
- получение высшего профессионального образования по государственным стандартам России; - свободный выбор очного, очно-заочного или заочного обучения; - современные методики обучения и компетентный профессорско-преподавательский коллектив; - конкурсное обучение на бюджетной основе по всем направлениям подготовки специалистов, пакет социальных гарантий, лояльная система платного обучения на договорной основе; - все уровни образования в рамках университета (бакалавриат, магистратура, аспирантура, прохождение курсов повышения квалификации, стажировки, обучение по программе международной академической мобильности); - интересные практики в организациях, предприятиях, лечебных учреждениях, компаниях; - широкие возможности участия в научных исследованиях по профилю избранного направления; - возможность открыть в себе различные таланты во время учебы; - возможность совмещать спортивную (творческую) карьеру и учебу, а также работу по специальности на старших курсах; - государственная система распределения выпускников, обучающихся на бюджетной основе.