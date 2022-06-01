Министр охраны окружающей среды Молдовы Юлиана Кантараджиу признала, что продление срока действия разрешения Рыбницкого металлургического завода представляет собой компромисс, определенный с левым берегом Днестра для получения более низкой цены на электроэнергию. Она сказала, что завод уже подал заявку на получение экологического разрешения сроком на 5 лет. По словам министра, одним из условий выдачи этого разрешения является уплата экологического налога в государственный бюджет, отмечает IPN.
Согласно решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям РМ, срок действия природоохранного разрешения для Рыбницкого металлургического завода продлен до 30 июня. В то же время «Energocom» продлил договор на покупку электроэнергии у Кучурганской ГРЭС по цене 59,90 долларов США/МВтч. Министр охраны окружающей среды признала, что это сделка, которая позволяет Республике Молдова воспользоваться более дешевой электроэнергией.
«Положительным моментом является то, что впервые за 30 лет мы обсуждаем экологические вопросы с приднестровской стороной. Мы призвали все компании левобережья Днестра соблюдать законодательство Республики Молдова и действовать на основании разрешений. Они понимают, что если они хотят иметь экспортные или импортные отношения с Европейским союзом, они должны работать в соответствии с экологическим законодательством. Рыбницкий металлургический завод частично это уже сделал. Они прошли аккредитацию по международному экологическому стандарту ISO 14000. Состоялась уже первая проверка в области охраны окружающей среды. Наши инспекторы были там и после проверки представили список несоответствий, которые необходимо устранить. Предметом переговоров было то, что, с одной стороны, нам нужно электричество, а с другой стороны, им нужно получить разрешение как можно быстрее», — сказала Юлиана Кантараджиу во время телепередачи „Rezoomat cu Ileana Pîrgaru” на телеканале RliveTV.
По истечении срока действия временного экологического разрешения Рыбницкий металлургический завод имеет возможность получить постоянное разрешение сроком на 5 лет. Это произойдет, если экологические инспекторы установят, что предприятие соответствует всем специфическим требованиям национального законодательства.
«Завод подал заявку на получение экологического разрешения. Это означает соблюдение правил улавливания выбросов, оплату за загрязнение окружающей среды в государственный бюджет. Таковы условия для работы завода. 5 лет - это срок обычно выдаваемого разрешения. По законодательству Республики Молдова срок действия разрешения составляет 5 лет, то же самое относится ко всем предприятиям страны. Если все условия будут соблюдены, если результат всех процедур будет положительным, разрешение будет на 5 лет», - сказала также Юлиана Кантараджиу.
Согласно отчету Минэкономразвития ПМР, на конец 2021 года объем продаж завода составил более 432 миллионов долларов - почти половина всего экспорта приднестровского региона.