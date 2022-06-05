Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о 780 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян, следует из информационного бюллетеня организации. Случаи заражения выявлены в 27 странах, сообщает vedomosti.ru
«С 13 мая по 2 июня 2022 г. поступили сообщения о 780 подтвержденных лабораторным путем случаях оспы обезьян», — сообщили в организации.
В ВОЗ отметили, что страны, в которых выявили заболевание, не являются для него эндемичными. В большинстве из них заражения были связаны с половыми контактами. В подавляющем числе подтвержденных случаев пациенты сообщали о поездках в страны Европы и Северной Америки, а не в Западную или Центральную Африку, где вирус оспы обезьян эндемичен.
«Подтверждение оспы обезьян у лиц, не посещавших эндемичные районы, нетипично, и даже один случай оспы обезьян в неэндемичной стране считается вспышкой», — пояснили во всемирной организации.
Также ВОЗ не зарегистрировала случаев смерти, связанных с вспышкой заболевания в странах, для которых оно нетипично, но из эндемичных стран продолжают поступать сообщения о летальных исходах.
Напомним, что ранее глава подразделения по особо опасным патогенам в Европейском бюро ВОЗ Ричард Пебоди заявил, что, несмотря на случаи заражения оспой обезьян, массовая вакцинация от этой болезни не требуется. По его словам, соблюдения правил личной гигиены и безопасной половой жизни будет достаточно, чтобы контролировать распространение инфекции.июня генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил о более 550 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян. По его словам, в большинстве случаев речь идет о «мужчинах, имевших секс с мужчинами» и обратившихся с симптомами заболевания в клиники сексуального здоровья.
Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание, которое передается от животного к человеку. Симптомы оспы обезьян похожи на симптомы при натуральной оспе, но они менее серьезны. Заразиться вирусом можно через прямой контакт с кровью, биологическими жидкостями, пораженной кожей или слизистой больного животного. Между людьми инфекция передается воздушно-капельным путем при длительном личном контакте.
Роспотребнадзор ранее сообщил, что поставит в регионы 1000 тест-систем для выявления оспы обезьян. Исследования будут проводить 20 организаций ведомства, в которые будут отправлять биоматериалы людей с симптомами заражения оспой. В ведомстве 1 июня говорили, что случаев заражения оспой обезьян в России не зарегистрировано. Вероятность завоза заболевания в Россию оценивается как низкая.