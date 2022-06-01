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Рождаемость отстает от смертности

Рождаемость отстает от смертности

Согласно данным Государственной службы статистики ПМР за январь-апрель 2022 года, на территории Приднестровья в среднем приблизительно каждый час умирает один житель, а рождается – один ребенок только каждые три часа. То есть, смертность превышает рождаемость в республике примерно в три раза.

Разность между умершими и родившимся (естественная убыль населения) в Приднестровье за первую треть текущего года составила 1 660 человек. За аналогичный период 2021 года естественная убыль населения составляла 2 252 человека. Соответственно, по сравнению с предыдущим отчетным периодом естественная убыль населения снизилась на 26,3%, пишет newspmr.com

Тем самым, наблюдается некое статистическое улучшение, но это на фоне шокирующего прошлогоднего демографического регресса – негативное влияние фактора пандемии.

За январь-апрель 2022 года в республике родилось 955 человек, а умерло – 2 615 человек. Таким образом, в Приднестровской Молдавской Республике на одного новорожденного приходится около трёх умерших (!). За этот же период 2021 года в Приднестровье родилось 1 052 чел., а умерло – 3 306 человек.

Если сравнивать показатели за два последних года, в республике уменьшилось количество новорожденных на 9,2%, а умерших – на 20,9%. То есть, наблюдается существенное снижение рождаемости и стабильно-неблагополучная динамика со смертностью, хоть и некоторыми улучшениями. Причем такая негативная направленность наблюдается на протяжении продолжительного периода времени.

В качестве основной причины снижения рождаемости профессиональные демографы обычно называют социально-экономические трудности, а высокой смертности – плохую экологию, низкий уровень медицины и невысокий уровень социальной защищенности населения. К сожалению, все перечисленные факторы в полной мере соответствуют действительности для Приднестровской Молдавской Республики.

Согласно отчетности Госстата ПМР, за январь-апрель 2022 года общее число родившихся по Приднестровью составило 955 человек, из них: в городской местности – 745 чел., в сельской местности – 210 чел. От общего числа новорожденных более трети из Тирасполя – 343 чел. Следом идут: Бендеры – 162 чел., Слободзейский район – 129 чел., Рыбницкий район – 126 чел., Григориопольский район – 75 чел., Дубоссарский район – 71 чел., Каменский район – 37 чел. и г. Днестровск – 12 человек.

Общее число умерших за отчетный период по республике составило 2 615 человек, из них: в городской местности – 1 807 чел., в сельской местности – 808 чел. Более четверти погребенных приходится на Тирасполь – 681 чел. Далее в печальном списке следуют: Бендеры – 477 чел., Слободзейский район – 448 чел., Рыбницкий район – 398 чел., Григориопольский район – 206 чел., Дубоссарский район – 199 чел., Каменский район – 149 чел. и Днестровск – 57 чел.

Экспресс-анализ показывает, что наиболее неблагополучная демографическая ситуация среди всех регионов ПМР наблюдается в Днестровске и Каменском районе, где на одного новорожденного приходится более четырёх умерших – 4,75 и 4,03 соответственно. В Слободзейском и Рыбницком районах на каждого рожденного приходится более трёх умерших. Город Бендеры, Дубоссарский и Григориопольский районы имеют соотношение близкое к трём. Наиболее «благополучный» по естественной убыли – город Тирасполь. В столице это соотношение составляет – 1,98.

Наиболее частыми в структуре смертности являются: ишемическая болезнь сердца, новообразования, сосудистые поражения мозга, болезни органов пищеварения, отравления, травмы и убийства. За январь-апрель 2022 года, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, смертность от новообразований увеличилась на 2,8%, от отравлений, травм и убийств – на 2,1%. В то же время, снизилась смертность от ишемической болезни сердца на 12,4%, от болезней органов пищеварения – на 6,8%, от сосудистых поражений мозга – на 2,2%.

Младенческая смертность детей в возрасте до одного года за отчетный период составила 3 человека, что в два раза меньше, чем годом ранее. Обычно основными причинами в структуре младенческой смертности являются: состояния, возникшие в перинатальном периоде; несчастные случаи, отравления, травмы; врожденные аномалии.
  • Сегодня, 10:36
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