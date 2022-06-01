Следственный комитет устанавливает обстоятельства диверсии в районе села Владимировка
5 июня 2022 года примерно в 5 часов 10 минут на территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья в районе населенного пункта Владимировка неустановленным летательным аппаратом (дроном) были сброшены два взрывных устройства, предположительно гранаты РГД-5, сообщается на сайте Следственного комитета ПМР
Пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работали специалисты, проводились необходимые следственно-оперативные мероприятия, изъяты фрагменты взрывных устройств.
Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 277 УК ПМР. В рамках уголовного дела назначен ряд специальных экспертиз, устанавливаются все обстоятельства произошедшей диверсии.
Во Владимировке Слободзейского района сейчас всё спокойно, сообщает Sputnik Молдова в Телеграмм-канале, после того как пообщался с главой села Виталием Белым.