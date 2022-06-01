Постановлением правительства №285/2013 утверждены минимальные нормы продуктов питания, включаемых в продовольственную корзину прожиточного минимума. Обозначены продукты в среднем на одного человека в месяц в килограммах, литрах, штуках. Документ действителен, пишет журналист vedomosti.md
Если пересчитать месячные нормы в дневные, то получится пугающее меню. При желании можно поделить на три и определить нормы трехразового питания.
Если суммировать все включенные в перечень продукты, получается на день 1668 граммов еды, в среднем по 556 граммов при трехразовом питании.
Много ли это или мало?
Ряд продуктов из перечня, по которым дневная норма менее 5 граммов и от 5 до 10 граммов.
Считаю, что надо было быть супер-идиотом, чтобы предложить такие нормы, чтобы Кабмин согласился и премьер подписал, пишет автор Думитру Барбалат
Итак:
соки овощные и фруктовые - по 0,7 г в день,
баранина - по 2 г,
субпродукты, конфеты, маргарин и сало - по 3 г,
чеснок - аж по 4 г,
колбаса - по 10 г в день – даже кот не позарится,
чай – 2 г (одна столовая ложка, даже на хорошую заварку не хватит),
брынза – 7 г.
И вот, господа-товарищи, именно по этим нормам нам-вам статистика считает стоимость минимальной прожиточной корзины.
Именно с этой минимальной корзиной сравнивают средние пенсии, когда пафосно утверждают, что они больше минимальной корзины.
И все это - на вполне законном основании, согласно закону №152/2012 о прожиточном минимуме.
Именно на основании этого закона (статья 3) для нас считают нормы расхода на покупку всяких там товаров и оплату услуг.
И хотя с 2013 года прошло уже 9 лет - это постановление правительством так ни разу и не пересматривали. Хотя в постановлении (п.4) указано, что минтруда, совместно с академией наук, минздравом, НБС, по мере необходимости, но не реже чем раз в пять лет, представляют изменения в положение о порядке исчисления величины прожиточного минимума.
Сколько министров и премьеров сменилось с тех пор - и все явно лопали колбасы больше 10 граммов в день, нам же предлагали нормы как в концлагере.
В день, граммы 1688
I Хлеб и хлебопродукты 400
II Мясо и мясопродукты 84
III Молоко и молочные продукты 380
IV Яйца (десятки) 0,55 шт
V Рыба свежая мороженая 26
VI Сахар и кондитерские изделия 36
VII Жиры 37
VIII Картофель 320
IX Овощи 266
X Бахчевые 17
XI Фрукты, ягоды, виноград 102
До 5 г в день/от 5 до 10 г в день
Приложение (полный перечень) к Положению о порядке исчисления величины прожиточного минимума нормы продуктов питания, включенных в корзину прожиточного минимума (в среднем на одного человека в месяц) – кг, литры, десятки)
№ п/п Наименование продуктов питания/На одного человека (средне-взвешенная)/На день в граммах