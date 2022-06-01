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Кушать подано: Молдавское правительство написало суточное меню для граждан

Кушать подано: Молдавское правительство написало суточное меню для граждан

Постановлением правительства №285/2013 утверждены минимальные нормы продуктов питания, включаемых в продовольственную корзину прожиточного минимума. Обозначены продукты в среднем на одного человека в месяц в килограммах, литрах, штуках. Документ действителен, пишет журналист vedomosti.md

Если пересчитать месячные нормы в дневные, то получится пугающее меню. При желании можно поделить на три и определить нормы трехразового питания.

Если суммировать все включенные в перечень продукты, получается на день 1668 граммов еды, в среднем по 556 граммов при трехразовом питании.

Много ли это или мало?

Ряд продуктов из перечня, по которым дневная норма менее 5 граммов и от 5 до 10 граммов.

Считаю, что надо было быть супер-идиотом, чтобы предложить такие нормы, чтобы Кабмин согласился и премьер подписал, пишет автор Думитру Барбалат

Итак:

соки овощные и фруктовые - по 0,7 г в день,

баранина - по 2 г,

субпродукты, конфеты, маргарин и сало - по 3 г,

чеснок - аж по 4 г,

колбаса - по 10 г в день – даже кот не позарится,

чай – 2 г (одна столовая ложка, даже на хорошую заварку не хватит),

брынза – 7 г.

И вот, господа-товарищи, именно по этим нормам нам-вам статистика считает стоимость минимальной прожиточной корзины.

Именно с этой минимальной корзиной сравнивают средние пенсии, когда пафосно утверждают, что они больше минимальной корзины.

И все это - на вполне законном основании, согласно закону №152/2012 о прожиточном минимуме.

Именно на основании этого закона (статья 3) для нас считают нормы расхода на покупку всяких там товаров и оплату услуг.

И хотя с 2013 года прошло уже 9 лет - это постановление правительством так ни разу и не пересматривали. Хотя в постановлении (п.4) указано, что минтруда, совместно с академией наук, минздравом, НБС, по мере необходимости, но не реже чем раз в пять лет, представляют изменения в положение о порядке исчисления величины прожиточного минимума.

Сколько министров и премьеров сменилось с тех пор - и все явно лопали колбасы больше 10 граммов в день, нам же предлагали нормы как в концлагере.

В день, граммы 1688

I Хлеб и хлебопродукты 400

II Мясо и мясопродукты 84

III Молоко и молочные продукты 380

IV Яйца (десятки) 0,55 шт

V Рыба свежая мороженая 26

VI Сахар и кондитерские изделия 36

VII Жиры 37

VIII Картофель 320

IX Овощи 266

X Бахчевые 17

XI Фрукты, ягоды, виноград 102

До 5 г в день/от 5 до 10 г в день

Кушать подано: Молдавское правительство написало суточное меню для граждан

Кушать подано: Молдавское правительство написало суточное меню для граждан

Приложение (полный перечень) к Положению о порядке исчисления величины прожиточного минимума нормы продуктов питания, включенных в корзину прожиточного минимума (в среднем на одного человека в месяц) – кг, литры, десятки)

№ п/п Наименование продуктов питания/На одного человека (средне-взвешенная)/На день в граммах

Хлеб и хлебопродукты / 400

I. Хлеб и хлебопродукты / 6,29 / 210

1.1. Хлеб пшеничный / 1,98 / 66

1.2. Мука пшеничная / 0,59 / 20

1.3. Мука кукурузная /0,59 /20

1.4. Макаронные изделия /0,59 /20

1.5. Бобовые /0,67 /22

1.6. Крупы /0,72 /24

1.7. Рис /0,54 /18

II Мясо и мясопродукты /84

2.1. Говядина /0,49 /16

2.2. Свинина /0,45 /15

2.3. Баранина /0,06 /2

2.4. Мясо птицы /1,03 /34

2.5. Субпродукты /0,09 /3

2.6. Колбаса вареная /0,29 /10

2.7. Мясные полуфабрикаты /0,18 /6

III Молоко и молочн продукты /380

3.1. Молоко (литры) /7,11 /237

3.2. Творог /0,92 /31

3.3. Сметана /0,64 /21

3.4. Сыр /0,22 /7

3.5. Брынза коровья /0,22 7

3.6. Кефир (литры) /2,31 /77

IV Яйца (десятки) /1,66 / 0,55 шт !

V Рыба свежая, мороженная /26

5.1. Рыба свежая /0,46 /15

5.2. Рыба мороженная /0,32 /11

VI Сахар кондит изделия /36

6.1. Сахар-песок /0,79 /26

6.2. Печенье /0,22 /7

6.3. Конфеты, халва /0,09 /3

VII Жиры /37

7.1. Масло подсолнечное (литры) /0,76 /25

7.2. Маргарин /0,09 /3

7.3. Сало шпик /0,08 /3

7.4. Масло сливочное /0,17 /6

VIII Картофель /9,59 /320

IX Овощи /266

9.1. Капуста свежая /1,94 /65

9.2. Свекла красная /0,45 /15

9.3. Морковь /0,68 /23

9.4. Лук сухой /1,24 /41

9.5. Баклажаны /0,21 /7

9.6. Перец сладкий /0,48 /16

9.7. Томаты /1,50 /50

9.8. Огурцы /0,68 /23

9.9. Тыква, кабачки /0,46 /15

9.10. Другие корнеплоды /0,18 /6

9.11. Чеснок /0,13 /4

9.12. Овощные соки (литры) /0,02 /0,7

X Бахчевые /0,51 /17

XI Фрукты, ягоды, виноград /102

11.1. Фрукты семечковые /2,84 /10

11.2. Фрукты косточковые /1,04 /35

11.3. Виноград /0,86 /29

11.4. Ягоды /0,49 /16

11.5. Цитрусовые /0,24 /8

11.6. Орехи /0,09 /3

11.7. Фруктовые соки (литры) /0,02 /0,7

XII Другие продукты /7

12.1. Соль /0,07 /2

12.2. Дрожжи /0,09 /3

12.3. Чай /0,05 /2

12.4. Лавровый лист /0,01 /0,33

автор : Думитру БАРБАЛАТ

Источник: Молдавские ведомости
  • Сегодня, 15:58
  • DTV
  • Просмотров: 9
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