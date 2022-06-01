Румыния есть и будет щитом для Молдовы, которая не нуждается в военной помощи, так как нейтралитет прописан в ее Конституции. Таково мнение председателя Палаты депутатов румынского парламента Марчела Чолаку, прибывшего с визитом в Кишинев, сообщает deschide.md
«Я считаю, что Молдова не нуждается в военной помощи. Насколько мне известно, Конституция Молдовы предполагает статус нейтралитета. Вместо этого необходимо обеспечить безопасность границ на благо всей Европы. Я думаю, что это та сфера, в которой Румыния может еще больше сблизиться с Молдовой. Если быть более точным, Румыния является щитом для Молдовы, и так и должно быть», — сказал Чолаку в ходе конференции с председателем парламента Игорем Гросу.
Однако Гросу не согласился с Чолаку и вновь заявил о необходимости усиления Национальной армии.
"Да, это правда, нейтралитет прописан в Конституции. Но я уже говорил, нейтралитет - не украшение, его нужно защищать, а также охранять границы. У нас есть как двустороннее, так и многостороннее сотрудничество, от которого мы выиграли, участвуя в международных миссиях. Есть правило в международных отношениях, вы не можете быть частью сообщества, получая только пользу, вы также должны вносить свой вклад», — заключил Гросу.
В рамках визита в Кишинев Ион-Марчел Чолаку также встретится с президентом Майей Санду и премьер-министром Натальей Гаврилицей. Чолаку отметил, что намерен обсудить с ними ситуацию в регионе, безопасность на границах Молдовы и возможное решение проблемы очередей грузового транспорта на молдавско-румынской границе.
Основное из заявлений спикера парламента Молдовы и председателя румынской Палаты депутатов:
Игорь Гросу: ▪️ "В ближайшее время должно быть впервые организовано совместное заседание парламентов Республики Молдова и Румынии. Рад, что заседание пройдет в Кишиневе".
▪️ "Следующая конференция Moldova Support Platform (международная платформа донорской поддержки ) состоится в Румынии в июле, где Молдова может представить проекты в надежде на помощь со стороны партнеров по развитию".
▪️ "Нейтралитет закреплен в Конституции, но это не декор, нейтралитет необходимо защищать, в том числе путем обеспечения безопасности границ".
▪️ "Да, мы – нейтральное государство. В тоже время сделаем все возможное, в частности после 24 февраля, для укрепления нашей системы обороны, общественного порядка и спецслужб".
Ион-Марчел Чолаку: ▪️ "Место Республики Молдова – в Европейском союзе. Нет другого пути развития для Молдовы кроме как вхождение в ЕС".