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О молдавском нейтралитете: «Румыния — щит для Молдовы»

О молдавском нейтралитете: «Румыния — щит для Молдовы»

Румыния есть и будет щитом для Молдовы, которая не нуждается в военной помощи, так как нейтралитет прописан в ее Конституции.
Таково мнение председателя Палаты депутатов румынского парламента Марчела Чолаку, прибывшего с визитом в Кишинев, сообщает deschide.md

«Я считаю, что Молдова не нуждается в военной помощи. Насколько мне известно, Конституция Молдовы предполагает статус нейтралитета. Вместо этого необходимо обеспечить безопасность границ на благо всей Европы. Я думаю, что это та сфера, в которой Румыния может еще больше сблизиться с Молдовой. Если быть более точным, Румыния является щитом для Молдовы, и так и должно быть», — сказал Чолаку в ходе конференции с председателем парламента Игорем Гросу.

Однако Гросу не согласился с Чолаку и вновь заявил о необходимости усиления Национальной армии.

"Да, это правда, нейтралитет прописан в Конституции. Но я уже говорил, нейтралитет - не украшение, его нужно защищать, а также охранять границы. У нас есть как двустороннее, так и многостороннее сотрудничество, от которого мы выиграли, участвуя в международных миссиях. Есть правило в международных отношениях, вы не можете быть частью сообщества, получая только пользу, вы также должны вносить свой вклад», — заключил Гросу.

В рамках визита в Кишинев Ион-Марчел Чолаку также встретится с президентом Майей Санду и премьер-министром Натальей Гаврилицей. Чолаку отметил, что намерен обсудить с ними ситуацию в регионе, безопасность на границах Молдовы и возможное решение проблемы очередей грузового транспорта на молдавско-румынской границе.

Основное из заявлений спикера парламента Молдовы и председателя румынской Палаты депутатов:

Игорь Гросу:
▪️ "В ближайшее время должно быть впервые организовано совместное заседание парламентов Республики Молдова и Румынии. Рад, что заседание пройдет в Кишиневе".

▪️ "Следующая конференция Moldova Support Platform (международная платформа донорской поддержки ) состоится в Румынии в июле, где Молдова может представить проекты в надежде на помощь со стороны партнеров по развитию".

▪️ "Нейтралитет закреплен в Конституции, но это не декор, нейтралитет необходимо защищать, в том числе путем обеспечения безопасности границ".

▪️ "Да, мы – нейтральное государство. В тоже время сделаем все возможное, в частности после 24 февраля, для укрепления нашей системы обороны, общественного порядка и спецслужб".

Ион-Марчел Чолаку:
▪️ "Место Республики Молдова – в Европейском союзе. Нет другого пути развития для Молдовы кроме как вхождение в ЕС".
  • Сегодня, 16:37
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