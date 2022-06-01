Начиная с этого понедельника, тысячи работников в Великобритании включаются в эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю.В эксперименте, который продлится полгода и, возможно, окажется самым масштабным в истории, принимают участие около 70 компаний. Участники эксперимента будут получать 100% своей зарплаты за 80% затраченного времени, однако от них ожидают повышения производительности труда, сообщает bbc.com
Он был организован инициативной группой, ратующей за укороченную рабочую неделю без потери в зарплате.
Участники эксперимента будут получать 100% своей зарплаты за 80% затраченного времени, однако от них ожидают повышения производительности труда.
Управлять ходом эксперимента будут британские ученые из Оксфорда и Кембриджа и их американские коллеги из Бостона в партнерстве с аналитической компанией Autonomy.
На участие в эксперименте подписались самые разнообразные компании - от разработчиков программного обеспечения и контор по трудоустройству до благотворительных организаций и местных забегаловок фиш-энд-чипс.
Британский эксперимент, в который вовлечено около 3 тыс. человек, - это лишь часть глобальной инициативы. Сходные эксперименты ведутся в Ирландии, США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
"Но именно британский эксперимент следует считать историческим, - говорит ведущий исследователь проекта "Глобальная четырехдневная рабочая неделя" (Global 4-day week project), экономист и социолог Бостонского колледжа (это частный исследовательский университет в США) Джульет Шор.
"В основе инициативы лежит тот факт, что работа многих компаний, особенно там, где трудятся "белые воротнички", малопроизводительна, и там можно сокращать рабочие часы без особого вреда для бизнеса".
Что же касается пятидневной рабочей недели, то, по словам Шор, проблема в том, что работа просто заполняет все доступное время.
"А между тем держаться за жесткий многовековой рабочий распорядок не имеет никакого смысла, - утверждает Шор. - Во многих случаях вы можете быть на 100% производительными в 80-процентный отрезок вашего рабочего времени, и применяющие эту практику компании могут подтвердить это".
Впрочем, исследовательница признает, что такая смена режима подходит не каждому и не всем профессиям. К примеру, работники сферы образования и медицины, возможно, и так перегружены и находятся под постоянным стрессом.
При этом, утверждает Шор, даже если люди повысят свою производительность всего на 10% (и это приведет с сокращению больничных и текучести кадров и облегчит набор новых сотрудников), это уже может стать экономическим оправданием для перехода на укороченные часы работы.