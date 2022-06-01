Dnestr.TV

 
0

Великобритания тестирует четырехдневную рабочую неделю

Великобритания тестирует четырехдневную рабочую неделю

Начиная с этого понедельника, тысячи работников в Великобритании включаются в эксперимент по переходу на четырехдневную рабочую неделю.В эксперименте, который продлится полгода и, возможно, окажется самым масштабным в истории, принимают участие около 70 компаний. Участники эксперимента будут получать 100% своей зарплаты за 80% затраченного времени, однако от них ожидают повышения производительности труда, сообщает bbc.com

Он был организован инициативной группой, ратующей за укороченную рабочую неделю без потери в зарплате.

Участники эксперимента будут получать 100% своей зарплаты за 80% затраченного времени, однако от них ожидают повышения производительности труда.

Управлять ходом эксперимента будут британские ученые из Оксфорда и Кембриджа и их американские коллеги из Бостона в партнерстве с аналитической компанией Autonomy.

На участие в эксперименте подписались самые разнообразные компании - от разработчиков программного обеспечения и контор по трудоустройству до благотворительных организаций и местных забегаловок фиш-энд-чипс.

Британский эксперимент, в который вовлечено около 3 тыс. человек, - это лишь часть глобальной инициативы. Сходные эксперименты ведутся в Ирландии, США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

"Но именно британский эксперимент следует считать историческим, - говорит ведущий исследователь проекта "Глобальная четырехдневная рабочая неделя" (Global 4-day week project), экономист и социолог Бостонского колледжа (это частный исследовательский университет в США) Джульет Шор.

"В основе инициативы лежит тот факт, что работа многих компаний, особенно там, где трудятся "белые воротнички", малопроизводительна, и там можно сокращать рабочие часы без особого вреда для бизнеса".

Что же касается пятидневной рабочей недели, то, по словам Шор, проблема в том, что работа просто заполняет все доступное время.

"А между тем держаться за жесткий многовековой рабочий распорядок не имеет никакого смысла, - утверждает Шор. - Во многих случаях вы можете быть на 100% производительными в 80-процентный отрезок вашего рабочего времени, и применяющие эту практику компании могут подтвердить это".

Впрочем, исследовательница признает, что такая смена режима подходит не каждому и не всем профессиям. К примеру, работники сферы образования и медицины, возможно, и так перегружены и находятся под постоянным стрессом.

При этом, утверждает Шор, даже если люди повысят свою производительность всего на 10% (и это приведет с сокращению больничных и текучести кадров и облегчит набор новых сотрудников), это уже может стать экономическим оправданием для перехода на укороченные часы работы.
  • Сегодня, 17:33
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • No comment: День Победы в Тирасполе
  • No comment: 9 мая 7:40 утра Бендеры
  • Ушел и жизни Том Маркович Зенович
  • В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
  • "Мы закрываем школьную тетрадь! Последний звонок в Бен ...
  • «Бендерский мясокомбинат» начал производство консервиро ...
  • ЕС оказывает финансовую поддержку в реставрации Бендерс ...
  • С 10 мая в Приднестровье введут единый тариф на проезд ...
  • В Приднестровье снова растут цены на топливо
  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • No comment: День Победы в Тирасполе
  • No comment: 9 мая 7:40 утра Бендеры
  • Ушел и жизни Том Маркович Зенович
  • В селе Воронково прогремели взрывы (Обновлено10:29)
  • "Мы закрываем школьную тетрадь! Последний звонок в Бен ...
  • «Бендерский мясокомбинат» начал производство консервиро ...
  • ЕС оказывает финансовую поддержку в реставрации Бендерс ...
  • С 10 мая в Приднестровье введут единый тариф на проезд ...
  • В Приднестровье снова растут цены на топливо
  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна