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Во второй половине года в Молдове может образоваться дефицит риса

Во второй половине года в Молдове может образоваться дефицит риса

На прошлой неделе минсельхоз России предложил временно запретить экспорт риса за пределы ЕАЭС. Запрет предлагается ввести с 1 июля по 31 декабря 2022 года. В этот период из страны нельзя будет вывозить рис и рисовую крупу, пишет kp.md со ссылкой на logos.press.md

Молдова традиционно большую часть риса импортировала из России и Украины. Продукт ввозился в мешках, а на месте отечественные компании переупаковывали его в мелкую фасовку под собственными торговыми марками.

В 2018 году в Молдову было ввезено 9 тыс. тонн риса, из которых 2,6 тыс. тонн из России, 1,6 тыс. тонн из Украины, 1,4 тыс. тонн из Китая и 1,1 тыс. тонн из Пакистана.

Проблема сильно усугубляется тем, что на минувшей неделе власти Индии заявили о намерении рассмотреть возможность ограничения экспорта риса, чтобы обеспечить достаточно поставок внутри страны и предотвратить рост цен.

Индия является вторым в мире производителем риса после Китая и крупнейшим экспортером, контролирующим 40% мировой торговли этим продуктом по данным USDA Foreign Agricultural Service. Второе место делят Вьетнам и Таиланд с долей 5%. На четвертой позиции Пакистан, потом идут США и Китай.

Таким образом, если хотя бы часть этих запретов вступит в силу, то Молдове не помогут даже поставки из Европы, поскольку там работают такие же фирмы-переупаковщики, как и в Молдове, только в больших масштабах.

KP.MD
  • Вчера, 08:55
  • DTV
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