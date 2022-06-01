На прошлой неделе минсельхоз России предложил временно запретить экспорт риса за пределы ЕАЭС. Запрет предлагается ввести с 1 июля по 31 декабря 2022 года. В этот период из страны нельзя будет вывозить рис и рисовую крупу, пишет kp.md со ссылкой на logos.press.md
Молдова традиционно большую часть риса импортировала из России и Украины. Продукт ввозился в мешках, а на месте отечественные компании переупаковывали его в мелкую фасовку под собственными торговыми марками.
В 2018 году в Молдову было ввезено 9 тыс. тонн риса, из которых 2,6 тыс. тонн из России, 1,6 тыс. тонн из Украины, 1,4 тыс. тонн из Китая и 1,1 тыс. тонн из Пакистана.
Проблема сильно усугубляется тем, что на минувшей неделе власти Индии заявили о намерении рассмотреть возможность ограничения экспорта риса, чтобы обеспечить достаточно поставок внутри страны и предотвратить рост цен.
Индия является вторым в мире производителем риса после Китая и крупнейшим экспортером, контролирующим 40% мировой торговли этим продуктом по данным USDA Foreign Agricultural Service. Второе место делят Вьетнам и Таиланд с долей 5%. На четвертой позиции Пакистан, потом идут США и Китай.
Таким образом, если хотя бы часть этих запретов вступит в силу, то Молдове не помогут даже поставки из Европы, поскольку там работают такие же фирмы-переупаковщики, как и в Молдове, только в больших масштабах.