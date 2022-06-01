Неправительственные организации (НПО) из Сети по предотвращению и борьбе с насилием против женщин обратились к властям Румынии с требованием отменить «тесты на девственность». Петиция появилась 6 июня на сайте campaniamea.declic.ro. Ко времени публикации новости призыв к властям подписали более 4,6 тыс. человек, пишет newsmaker.md
Авторы петиции считают, проверка на девственность — это форма гендерной дискриминации.
«Эта практика — акт насилия против женщин и нарушение права на защиту от дискриминации по половому признаку, право на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, включая физическую неприкосновенность, а также прав ребенка (когда проверку на девственность проводят девочкам младше 18 лет)», — заявили авторы петиции.
Призыв к министерству юстиции, минздраву и Национальному институту судебной медицины Румынии уже подписали 4687 человек.
Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что врачам, полиции и работодателям запрещается использовать так называемые тесты на девственность для женщин и девочек, а те, кто продолжает их использовать, должны преследоваться по закону. Такие тесты используются во всем мире при расследовании изнасилований и даже при найме женщин для определенных профессий. ВОЗ призывает правительства запретить эту практику и информировать врачей, полицию и общественность, что эти тесты не указывают на прошлую сексуальную активность.