Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу Валерия Бобока, молодого человека, убитого в ночь с 7 на 8 апреля 2009 года на площади Великого национального собрания несколькими сотрудниками правоохранительных органов, пишет noi.md
Республика Молдова обязана выплатить семье Бобок 50 000 евро в качестве компенсации морального вреда и 7 000 евро в качестве компенсации судебных издержек.
«Суд установил нарушение статьи 2 (право на жизнь) Конвенции в материальном и процессуальном плане: избиение полицией до смерти сына/мужа заявительниц, применение силы полицией, в котором не было абсолютной необходимости, и отсутствие эффективного расследования», – отмечает общественная ассоциация «Юристы за права человека»
Дело о смерти Валерия Бобока дошло до ЕСПЧ пять лет назад. Молодой человек скончался после жестокого избиения на ПВНС несколькими правоохранителями.
Общество все еще ждет справедливого судебного разбирательства по делу «7 апреля 2009 года». Пока что единственными осужденными за применение насилия в тот день стали экс-министр внутренних дел Георгий Папук и бывший главный комиссар Кишинева Владимир Ботнарь.
Папук был приговорен к четырем годам лишения свободы, а Ботнарь к двум годам условно за халатность при исполнении служебных обязанностей и нарушение прав и охраняемых законом интересов, но они были оправданы Высшей судебной палатой.