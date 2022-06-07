В России разработана композитная броня, которую поставят на вертолеты миротворческих миссий ООН. Как сообщили в корпорации «Ростех», в основе баллистической защиты — отечественный негорючий композиционный материал, который отличается от аналогов «более низкой поверхностной плотностью при сохранении высоких защитных свойств», сообщает eadaily.com
По данным разработчиков, броня гарантирует высокий уровень защиты членов экипажа и пассажиров от попадания пуль стрелкового оружия вплоть до калибра 7,62 мм. Комплект композитной брони покрывает не только кабину пилотов, но и грузовой отсек, при этом его вес не превышает 230 килограммов.
«Броневая система будет установлена на вертолетах, используемых для миротворческих миссий ООН», — подтвердили в «Ростехе».
Новую защиту можно использовать в различных климатических условиях в диапазоне температур от — 50 до +50 градусов, она устойчива к коррозии и износу. Работы по созданию системы провел сертифицированный разработчик авиационной техники — Новосибирский авиаремонтный завод (НАРЗ) (входит в «Вертолеты России»). В настоящее время идет производство баллистической защиты по разработанным НАРЗ лекалам.