Госдума на пленарном заседании 7 июня приняла законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в России после 15 марта, постановления ЕСПЧ также перестанут быть основанием для пересмотра вынесенных судами РФ решений, сообщает РИА Новости
Ранее 18 мая ГД приняла в первом чтении пакет из двух законопроектов, предусматривающих, что постановления ЕСПЧ, вынесенные после 16 марта, не будут исполняться в России, а также перестанут быть основанием для пересмотра решений российских судов.
Поправками, которые поступили ко второму чтению законопроекта, депутаты предложили поменять дату, с которой постановления не будут исполняться в РФ, на 15 марта (дата подачи РФ уведомления о выходе из Совета Европы), а не 16, как было в первой редакции документа.
Также для обеспечения и защиты прав граждан РФ документ предусматривает, что до 1 января 2023 года Генпрокуратура России может осуществлять выплату денежной компенсации заявителю по постановлениям ЕСПЧ, вынесенным до 16 марта.
Как пояснял глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, это позволит защитить права граждан РФ и исключить образование "вакуума" в исполнении решений.
Напомним, Москва 15 марта официально уведомила нотой о выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека, заявив, что будет выполнять решения ЕСПЧ, если они будут соответствовать Конституции России. Позднее в тот же день ПАСЕ единогласно приняла резолюцию, в которой указала уставному органу Совета - Комитету министров - на то, что Москва не может быть членом Совета. На следующий день Комитет министров принял решение, что РФ перестает быть членом организации с 16 марта.
Ассоциация юристов России (АЮР) работает над созданием нового суда по правам человека, заявил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин. "Мы сейчас запустили механизм создания рабочей группы, нас уже поддержали силовые структуры, администрация президента... был доклад о серьезной работе по созданию альтернативного суда по защите прав человека", - сказал он.
Степашин отметил, что Россия вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека - и "правильно сделала", ведь тот принимал решения исходя из политических соображений, а не юридических норм.
Он уточнил, что новый суд может быть организован в формате БРИКС, СНГ или ЕАЭС.
В апреле Степашин предложил создать Евразийский суд по правам человека как альтернативу ЕСПЧ, где не реагируют на жалобы жителей ДНР и ЛНР. В СК РФ в связи с этим заявили, что Евразийский суд может стать эффективным инструментом вместо ЕСПЧ.