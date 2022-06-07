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В Бендерах оцифровали «Парканскую трагедию»

В Бендерах оцифровали «Парканскую трагедию»

В бендерском кинотеатре имени Горького состоялся закрытый показ фильма «Парканская трагедия». Он был снят в 1992 году независимой студией «Феникс-Родолюбец». На старой пленке – мирное село Парканы и результаты бомбежки и обстрелов со стороны Молдовы: разрушенные дома, воронка от бомбы, похороны погибших. В ходе показа фильм был оцифрован, пишет novostipmr.com

История бобины с пленкой тридцатилетней давности достойна отдельного рассказа. Летом 1992 года жители села тоже искали способ прорвать информационную блокаду вокруг республики. Они встречались с председателем центрального кооперативного Совета Болгарии Стояном Кротневым. Узнав о том, что происходит в болгарском селе на берегу Днестра, он созвал пресс-конференцию, в болгарских газетах вышли статьи. Но жители Паркан на этом не остановились.

«Мы собрали артефакты, которые были у нас: осколок бомбы килограммов 6 весом, осколки румынских гранат, фотографии, отвезли в болгарское консульство в Одессе. Консул Марин Маринов познакомил с режиссером Иваном Азмановым и снял этот фильм, который потом был показан в Болгарии», - рассказал председатель болгарской общины села Парканы Петр Жеков.

Бобина с кинопленкой хранилась в сельском Совете, в 2007 году фильм демонстрировали на большом экране в сельском Доме культуры, а потом надолго забыли.

«По поручению Бендерской госадминистрации мы подготовили двухтомное издание "Эхо девяносто второго", посвященное тридцатилетию Бендерской трагедии, - рассказывает председатель бендерского отделения Союза Писателей Приднестровья Муза Гончарова. - Оно выходит из печати в этом году. В ходе работы мы встретились более чем с сорока участниками и очевидцами тех событий и взяли у них интервью. Петр Кириллович Жеков рассказал нам, что сразу после окончания боевых действий болгарские кинематографисты приезжали в Парканы и по горячим следам сняли фильм об этих событиях, сняли разрушенные дома, мост через Днестр. Мы объехали все Парканы, долго искали, но так его и не нашли. А потом оказалось, что фильм был в сельсовете»

18 мая текущего года бобину с кинопленкой администрация села Парканы подарила сельскому музею.

«Я испытываю очень большое волнение, - сказала журналистам заведующая музеем Валентина Обручкова, посмотрев фильм. – Я узнала детей, которые давно выросли, узнала ополченцев. Это фильм о селе, о людях, которые никому не желали зла, а хотели просто учиться, работать, растить детей».

По словам Валентины Обручковой, в музее цифровую копию фильма покажут юным жителям Паркан, чтобы они не забывали о событиях 1992 года и людях, которые защищали село.
  • Вчера, 14:18
  • DTV
  • Просмотров: 100
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