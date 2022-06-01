Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера тираспольского футбольного клуба "Шериф".
"В связи со сложившимися обстоятельствами и по просьбе украинского специалиста Юрия Вернидуба, руководство ФК "Шериф" и главный тренер клуба прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон", – сообщили 8 июня пресс-службе ФК .
Вернидуб стал главным тренером "Шерифа" зимой 2021 года. Осенью 2021-го вывел клуб в групповой этап Лиги Чемпионов и в весеннюю часть еврокубков, где сыграл в раунде нокаут Лиги Европы.
Ранее в соцсетях, после начала спецоперации РФ на Украине, появились интервью с тренером "Шерифа" и фото Вернидуба в военной форме.
"Украинский наставник "Шерифа" сразу после выездного матча Лиги Европы против "Браги" в феврале вернулся в Запорожье, где вступил в ряды ВСУ",- сообщил 14 апреля 2022г moldfootball.com
Юрий Вернидуб (справа) на службе. Фото: twitter.comVZverov