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Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера тираспольского футбольного клуба "Шериф"

Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера тираспольского футбольного клуба "Шериф"

Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера тираспольского футбольного клуба "Шериф".

"В связи со сложившимися обстоятельствами и по просьбе украинского специалиста Юрия Вернидуба, руководство ФК "Шериф" и главный тренер клуба прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон", – сообщили 8 июня пресс-службе ФК .

Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера тираспольского футбольного клуба "Шериф"

Вернидуб стал главным тренером "Шерифа" зимой 2021 года. Осенью 2021-го вывел клуб в групповой этап Лиги Чемпионов и в весеннюю часть еврокубков, где сыграл в раунде нокаут Лиги Европы.

Ранее в соцсетях, после начала спецоперации РФ на Украине, появились интервью с тренером "Шерифа" и фото Вернидуба в военной форме.

"Украинский наставник "Шерифа" сразу после выездного матча Лиги Европы против "Браги" в феврале вернулся в Запорожье, где вступил в ряды ВСУ",- сообщил 14 апреля 2022г moldfootball.com

Юрий Вернидуб покинул пост главного тренера тираспольского футбольного клуба "Шериф"
Юрий Вернидуб (справа) на службе. Фото: twitter.comVZverov
  • Сегодня, 12:05
  • DTV
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