Российские журналисты готовят материал о Приднестровье. Собирают текущую информацию о ситуации в республике. О положении дел в стране спрашивали Президента ПМР Вадима Красносельского.
В ходе интервью говорили о понижении уровня террористической опасности, о диверсиях и их расследовании, о фейках и безуспешных вбросах недостоверной, а то и явно ложной информации с целью посеять панику среди населения. Дискутировали о функционировании миротворческой миссии на Днестре и возможных поставках западного оружия в соседнюю республику.
Внешнеполитический курс Приднестровья остаётся неизменным: независимость и международное признание. Об этом в интервью телеканалу «Россия» заявил Президент Вадим Красносельский.