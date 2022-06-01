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Интервью Вадима Красносельского для телеканала «Россия» (видео)

Интервью Вадима Красносельского для телеканала «Россия» (видео)

Российские журналисты готовят материал о Приднестровье. Собирают текущую информацию о ситуации в республике. О положении дел в стране спрашивали Президента ПМР Вадима Красносельского.

В ходе интервью говорили о понижении уровня террористической опасности, о диверсиях и их расследовании, о фейках и безуспешных вбросах недостоверной, а то и явно ложной информации с целью посеять панику среди населения. Дискутировали о функционировании миротворческой миссии на Днестре и возможных поставках западного оружия в соседнюю республику.

Внешнеполитический курс Приднестровья остаётся неизменным: независимость и международное признание. Об этом в интервью телеканалу «Россия» заявил Президент Вадим Красносельский.

смотрите полное видео:

  • Сегодня, 16:24
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