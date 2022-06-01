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В Бендерах и в Протягайловке после ремонта открыли опорные пункты охраны правопорядка

В Бендерах и в Протягайловке после ремонта открыли опорные пункты охраны правопорядка

Расходы взяли на себя Министерство внутренних дел, администрации города и с. Протягайловка.

В опорном пункте на Борисовке заменили окна, полы и двери. Обновили подсобные помещения, санузел и комнату для доставленных лиц. Сделали светлыми, тёплыми и уютными кабинеты. Завезли новую мебель, оргтехнику. Такого ремонта здесь не было почти 18 лет, передает пресс-центр МВД ПМР.

Борисовка – один из самых густонаселённых микрорайонов Бендер. Более девяти тысяч его жителей обслуживают пять милиционеров: участковые инспекторы, сотрудники ИДН и уголовного розыска. Теперь они будут служить в оптимальных и комфортных условиях.

Напомним, дежурят участковые милиционеры по графику. С проблемами горожане могут обращаться непосредственно к участковому в своём микрорайоне и не идти в УВД г. Бендеры.

После реновации преобразилось и помещение территориального отделения милиции Протягайловки. Капитальный ремонт здесь также требовался уже много лет. Со стройматериалами ТОМ с. Протягайловка помогло руководство сельской администрации. Ремонтные работы, приобретение мебели, компьютерной техники профинансировало МВД.

Качество проведённых работ высоко оценил министр внутренних дел Виталий Нягу. Глава ведомства уверен: созданные условия поспособствуют оперативному и качественному выполнению возложенных на сотрудников милиции задач по обеспечению правопорядка на вверенных территориях.
  • Вчера, 08:37
  • DTV
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