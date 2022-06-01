19-е июня – скорбная дата в истории Бендер и всего Приднестровья. В этот день в 1992 году власти Молдовы начали самую страшную акцию против народа Приднестровья: тогда вооружённые формирования ворвались в Бендеры…
К 30-й годовщине Бендерской трагедии с 10 по 30 июня в городе пройдут памятные мероприятия, сообщается на сайте городской госадминистрации.
10 июня
В центральной городской библиотеке в 15:00 состоится презентация печатных изданий: сборника «Эхо девяносто второго» и фотоальбома «Гроза над Днестром. 1989-1992».
17 июня
В 10:00 на городском стадионе пройдёт турнир по футболу среди команд старших юниоров. В это же время в СДЮСШОР бокса начнётся турнир среди мужских команд.
18 июня
В 10:00 в городе стартует легкоатлетический пробег. Начнётся он у Мемориала Памяти и Скорби, затем спортсмены будут бежать до улицы Суворова, потом к улице Котовского, и завершится маршрут на Мемориале Памяти и Скорби.
В 20:00 в парке Александра Невского все желающие смогут посмотреть патриотическую композицию от Приднестровского государственного театра «Ты обними меня покрепче, и всё пройдет».
19 июня
В православных храмах города в 8:00 начнутся богослужения.
В 8:00 на площади Освобождения стартует гражданская акция «Лента Памяти».
От ул. Суворова к Мемориалу Памяти и Скорби в 8:40 пройдёт «Дорога Памяти» («Бессмертный полк»). Церемония возложения цветов на Мемориале Памяти и Скорби начнётся в 9:00.
В 9:30 живые цветы также возложат к стеле «Город Воинской славы», памятному знаку гибели колоны гвардейцев, памятному знаку «Женщинам - защитницам ПМР», памятному кресту «Памяти казаков, погибших при защите Приднестровской Молдавской Республики от вооруженной агрессии Молдовы 1990-1992 гг.» и памятному знаку «Погибшим жителям г. Бендеры».
В 10:30 на Борисовском кладбище на Аллее Славы пройдёт митинг, лития и церемония возложения цветов. В это же время на кладбищах Центральное, Хомутяновка, Еврейское сёл Гиска и Протягайловка возложат живые цветы к могилам погибших защитников ПМР.
В 12:00 состоится открытие реконструированного Мемориального музея Бендерской трагедии, расположенного в Историко-краеведческом музее.
В 16:00 всех приглашают на «Регату Памяти». Мероприятие посвящено спортсменам-гребцам, погибшим в 1992 году. Место проведения: Центр гребных видов спорта, набережная реки Днестр.
16:45 - Общегородская акция «Минута Памяти», церемония спуска венка и цветов в Днестр.
В сквере им. Валерия Воздвиженского - оператора, погибшего при военных событиях, в 16:30 начнётся вечер памяти.
Всех горожан и гостей Бендер в 19:00 приглашают в Александро-Невский парк. В 19:00 там пройдёт концерт-реквием «Набат Памяти».
21 июня
В 22:00 на площади Героев пройдёт акция «Свеча Памяти».
23 июня
В 9:00 на улице Панина у памятного знака «Защитникам Приднестровской Молдавской Республики» состоится возложение цветов. Все желающие могут принять участие.
30 июня
В 15:00 на Мемориале Памяти и Скорби подведут итоги благотворительной акции «30 добрых дел». Проект направлен на оказание добровольческой помощи защитникам ПМР и их семьям. novostipmr.com