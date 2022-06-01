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К 30-й годовщине Бендерской трагедии в городе пройдут памятные мероприятия

К 30-й годовщине Бендерской трагедии в городе пройдут памятные мероприятия

19-е июня – скорбная дата в истории Бендер и всего Приднестровья. В этот день в 1992 году власти Молдовы начали самую страшную акцию против народа Приднестровья: тогда вооружённые формирования ворвались в Бендеры…

К 30-й годовщине Бендерской трагедии с 10 по 30 июня в городе пройдут памятные мероприятия, сообщается на сайте городской госадминистрации.

10 июня

В центральной городской библиотеке в 15:00 состоится презентация печатных изданий: сборника «Эхо девяносто второго» и фотоальбома «Гроза над Днестром. 1989-1992».

17 июня

В 10:00 на городском стадионе пройдёт турнир по футболу среди команд старших юниоров.
В это же время в СДЮСШОР бокса начнётся турнир среди мужских команд.

18 июня

В 10:00 в городе стартует легкоатлетический пробег. Начнётся он у Мемориала Памяти и Скорби, затем спортсмены будут бежать до улицы Суворова, потом к улице Котовского, и завершится маршрут на Мемориале Памяти и Скорби.

В 20:00 в парке Александра Невского все желающие смогут посмотреть патриотическую композицию от Приднестровского государственного театра «Ты обними меня покрепче, и всё пройдет».

19 июня

В православных храмах города в 8:00 начнутся богослужения.

В 8:00 на площади Освобождения стартует гражданская акция «Лента Памяти».

От ул. Суворова к Мемориалу Памяти и Скорби в 8:40 пройдёт «Дорога Памяти» («Бессмертный полк»).
Церемония возложения цветов на Мемориале Памяти и Скорби начнётся в 9:00.

В 9:30 живые цветы также возложат к стеле «Город Воинской славы», памятному знаку гибели колоны гвардейцев, памятному знаку «Женщинам - защитницам ПМР», памятному кресту «Памяти казаков, погибших при защите Приднестровской Молдавской Республики от вооруженной агрессии Молдовы 1990-1992 гг.» и памятному знаку «Погибшим жителям г. Бендеры».

В 10:30 на Борисовском кладбище на Аллее Славы пройдёт митинг, лития и церемония возложения цветов. В это же время на кладбищах Центральное, Хомутяновка, Еврейское сёл Гиска и Протягайловка возложат живые цветы к могилам погибших защитников ПМР.

В 12:00 состоится открытие реконструированного Мемориального музея Бендерской трагедии, расположенного в Историко-краеведческом музее.

В 16:00 всех приглашают на «Регату Памяти». Мероприятие посвящено спортсменам-гребцам, погибшим в 1992 году. Место проведения: Центр гребных видов спорта, набережная реки Днестр.

16:45 - Общегородская акция «Минута Памяти», церемония спуска венка и цветов в Днестр.

В сквере им. Валерия Воздвиженского - оператора, погибшего при военных событиях, в 16:30 начнётся вечер памяти.

Всех горожан и гостей Бендер в 19:00 приглашают в Александро-Невский парк. В 19:00 там пройдёт концерт-реквием «Набат Памяти».

21 июня

В 22:00 на площади Героев пройдёт акция «Свеча Памяти».

23 июня

В 9:00 на улице Панина у памятного знака «Защитникам Приднестровской Молдавской Республики» состоится возложение цветов. Все желающие могут принять участие.

30 июня

В 15:00 на Мемориале Памяти и Скорби подведут итоги благотворительной акции «30 добрых дел». Проект направлен на оказание добровольческой помощи защитникам ПМР и их семьям.
novostipmr.com
  • Вчера, 08:54
  • DTV
  • Просмотров: 89
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