ЧП на Freeport LNG сразу привело к падению оптовых цен на газ в США. За несколько часов котировки топлива на бирже Henry Hub снизились с $ 330 за тысячу кубометров до $ 290.
На американском заводе СПГ Freeport LNG произошли взрыв и пожар. Один из основных экспортных терминалов США остановят не менее чем на три недели. Для США — это снижение цен на газ, а для Европы и Азии может стать проблемой в условиях дефицита сжиженного газа, пишет eadaily.com
Вчера около полудня по местному времени на заводе СПГ Freeport LNG на берегу Мексиканского залива произошел взрыв и начался пожар. Как сообщает NGI, в течение полутора часов огонь потушили, причина не называется. Пресс-секретарь оператора завода Хизер Браун сообщила, что пострадавших нет. Однако один из основных экспортных терминалов США остановят не менее чем на три недели. Cудя по видеороликам о происшествии, пострадали не три очереди по сжижению, а оборудование по доставке СПГ уже на танкеры или в хранилища.
Цены на газ на хабе Henry упали более чем на 6% и достигли отметки 8,699 доллара за млн бте (британских тепловых единиц) после того, как появились сообщения об инциденте на СПГ-терминале во Фрипорте, южнее Хьюстона, где газ, поступающий по трубопроводам с обширных сланцевых месторождений Техаса, сжижается и загружается в танкеры для доставки за рубеж, пишет regnum.ru