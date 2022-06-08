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Неизвестный самолет пересек воздушное пространство четырех стран Европы

Неизвестный самолет пересек воздушное пространство четырех стран Европы

Двухмоторный самолет производства компании Beechcraft пересек воздушное пространство Венгрии, Румынии, Сербии и Болгарии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства национальной обороны Румынии. По имеющимся данным, самолет поднялся в воздух в Венгрии в районе города Дебрецен без одобренного плана полета и без включенного транспондера.

«Самолет, который пересек воздушное пространство Румынии по траектории Орадя — Карансебеш — Дробета — Турну — Северин, не демонстрировал враждебного или опасного поведения, — уточняется в сообщении. — Пилот не отвечал на радиозапросы и на визуальные сигналы, передаваемые сопровождавшими его военными самолетами в соответствии с международными нормами».

По данным военного ведомства Румынии, на борту судна находились два человека. По имеющимся данным, самолет поднялся в воздух в Венгрии в районе города Дебрецен без одобренного плана полета и без включенного транспондера.

В воздушном пространстве Венгрии его сопровождали два самолета венгерских ВВС, в воздушном пространстве Румынии — самолеты румынских ВВС. Около 19.00 самолет в течение примерно двух минут пересекал воздушное пространство Сербии, а затем вошел в воздушное пространство Болгарии.

«Болгарские власти исследуют в настоящее время на земле зону последней известной позиции самолета для его идентификации и выяснения деталей», — сообщили в румынском ведомстве.

eadaily.com
  • Вчера, 09:31
  • DTV
  • Просмотров: 113
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