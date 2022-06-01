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В Приднестровье опять подорожало топливо
В ночь с 9-го на 10-е июня поменялись цены на бензин и дизтопливо. Выросла цена на все виды топлива, которое стало дороже на 1 рубль.
Последнее подорожание топлива было 2-го мая текущего года. Тогда рост цен коснулось всех видов топлива, которое подорожало на 1 рубль.
Цены опубликованы на официальной странице фирмы "Шериф".
ЦЕНЫ НА БЕНЗИН:
A-98 – 27,00 руб. за 1 литр, до повышения было – 26,00 руб.;
A-95 премиум – 26,00 руб. за 1 литр, до повышения было – 25,00 руб.;
A-95 – 25,70 руб. за 1 литр, до повышения было – 24,70 руб.;
ЦЕНЫ НА ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО:
DT евро – 24,30 руб. за 1 литр, до повышения было – 23,30 руб.;
DT дизель – 24,10 руб. за 1 литр, до повышения было – 23,10 руб.
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