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Совет ЕС поддержал идею считать обход санкций уголовным преступлением

Совет ЕС поддержал идею считать обход санкций уголовным преступлением

Совет ЕС на уровне министров юстиции и внутренних дел в принципе поддержал предложение сделать обход санкций Евросоюза уголовным преступлением на территории стран сообщества, однако до практической реализации этой идеи еще очень далеко. Об этом заявил в четверг еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс по итогам состоявшегося в четверг в Люксембурге заседания Совета ЕС на министерском уровне, передает ТАСС.

"Я очень доволен, нам (Еврокомиссии - прим. ТАСС) удалось получить поддержку министров для последовательного продвижения в этом направлении, - сказал он. - Однако этот процесс очень сложный и потребует много времени. Юридические тексты потребуют согласования в Совете [ЕС] и Европарламенте".

Рейндерс признал, что обход санкций носит повсеместный характер и сейчас очень мало случаев привлечения нарушителей к ответственности, поскольку процедуры и даже серьезность наказаний различаются в странах Евросоюза.

Уголовное преследование не входит в компетенции ЕС, это часть полномочий судебных органов государств сообщества, которые осуществляются на основании национальных законодательств. Таким образом, Евросоюз предлагает синхронизировать уголовные кодексы стран ЕС, чтобы ввести в них новую уголовную норму по пресечению нарушений режимов санкций. Эту норму предстоит разработать, согласовать на уровне Евросоюза, а затем каждая из стран ЕС должна на национальном уровне ввести ее в свою юридическую систему.
tass.ru
  • Сегодня, 08:39
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