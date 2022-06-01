В Молдове одни из самых низких цен на бензин в Европе и одни из самых низких зарплат. Потому, страна занимает место в хвосте рейтинга европейских стран по количеству топлива, которое можно купить на одну среднюю зарплату.
На одну среднюю зарплату, которая по данным Бюро статистики составляет в первом квартале 2022 года 9 560 леев, можно купить в начале июня того же года 319 литров топлива. Меньше среди европейских стран этот показатель только в Албании и Украине, пишет newsmaker.md.
В Молдове на среднюю зарплату можно купить около 300 литров бензина. Это один из худших показателей в Европе
Среднестатистический житель Румынии или Беларуси может позволить себе на одну зарплату в два раза больше топлива, Польши или Венгрии в три раза, России почти в четыре. А Швейцарец или Люксембуржец может заправить на одну зарплату в восемь раз больше топлива.
Цены на топливо в Молдове, как и во всей Европе, уже много месяцев бьют рекорды. newsmaker.md