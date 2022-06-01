Парламентский комитет по законодательству, защите прав и свобод граждан провел заседание, на котором рассмотрел в первом чтении пакет законодательных инициатив о военной инспекции. Она будет создана в структуре Вооруженных сил ПМР. Это инициатива Президента Вадима Красносельского.
Как передает пресс-служба ВС ПМР, чтобы закрепить правовые основы деятельности военной инспекции, изменения и дополнения вносятся в закон о Вооруженных силах и в ряд других законодательных актов, в частности, о статусе военнослужащих, о милиции, в Уголовно-процессуальный и Кодекс об админправонарушениях. На законодательном уровне будет прописано, что военная инспекция – это орган, который будет обеспечивать защиту жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих. В состав военной инспекции войдут военные комендатуры, автомобильные инспекции, гауптвахты и органы дознания. Руководить структурой будет министр обороны. Одной из важнейших функций инспекции станет проведение дознания по делам обо всех преступлениях, совершенных военнослужащими, гражданами, проходящими военные сборы, и армейским гражданским персоналом. Также она получит право проводить разбирательства по материалам о грубых дисциплинарных проступках и применять дисциплинарный арест к военнослужащим. В пояснительной записке отмечается, что создание военной инспекции освободит от дознания и розыска военнослужащих командиров воинских частей и офицеров.
Так же Комитет по законодательству рассмотрел во втором чтении проект закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса ПМР». До сих пор права на плоды интеллектуального труда охраняются несколькими законами («О товарных знаках, знаках обслуживания, наименованиях мест происхождения товаров и фирменных наименованиях», «О селекционных достижениях» и «Патентным законом»), а также подзаконными актами и постановлениями Правительства ПМР. Но в Гражданском кодексе права на интеллектуальную собственность не прописаны. В пояснительной записке к законопроекту отмечается: в рамках гармонизации приднестровского законодательства с российским, за основу новой части ГК ПМР взяты соответствующие нормы РФ, принятые 18 декабря 2006 года. Но с учетом специфики нашей республики. Одновременно с введением четвертой части Гражданского кодекса вносятся и некоторые изменения и дополнения в первую и вторую его части. vspmr.org