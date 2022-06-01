Dnestr.TV

 
0

В Приднестровье будет создана военная инспекция и будут внесены изменения в Гражданский кодекс

В Приднестровье будет создана военная инспекция и будут внесены изменения в Гражданский кодекс

Парламентский комитет по законодательству, защите прав и свобод граждан провел заседание, на котором рассмотрел в первом чтении пакет законодательных инициатив о военной инспекции. Она будет создана в структуре Вооруженных сил ПМР. Это инициатива Президента Вадима Красносельского.

Как передает пресс-служба ВС ПМР, чтобы закрепить правовые основы деятельности военной инспекции, изменения и дополнения вносятся в закон о Вооруженных силах и в ряд других законодательных актов, в частности, о статусе военнослужащих, о милиции, в Уголовно-процессуальный и Кодекс об админправонарушениях. На законодательном уровне будет прописано, что военная инспекция – это орган, который будет обеспечивать защиту жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих. В состав военной инспекции войдут военные комендатуры, автомобильные инспекции, гауптвахты и органы дознания. Руководить структурой будет министр обороны. Одной из важнейших функций инспекции станет проведение дознания по делам обо всех преступлениях, совершенных военнослужащими, гражданами, проходящими военные сборы, и армейским гражданским персоналом. Также она получит право проводить разбирательства по материалам о грубых дисциплинарных проступках и применять дисциплинарный арест к военнослужащим. В пояснительной записке отмечается, что создание военной инспекции освободит от дознания и розыска военнослужащих командиров воинских частей и офицеров.

Так же Комитет по законодательству рассмотрел во втором чтении проект закона «О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса ПМР». До сих пор права на плоды интеллектуального труда охраняются несколькими законами («О товарных знаках, знаках обслуживания, наименованиях мест происхождения товаров и фирменных наименованиях», «О селекционных достижениях» и «Патентным законом»), а также подзаконными актами и постановлениями Правительства ПМР. Но в Гражданском кодексе права на интеллектуальную собственность не прописаны. В пояснительной записке к законопроекту отмечается: в рамках гармонизации приднестровского законодательства с российским, за основу новой части ГК ПМР взяты соответствующие нормы РФ, принятые 18 декабря 2006 года. Но с учетом специфики нашей республики. Одновременно с введением четвертой части Гражданского кодекса вносятся и некоторые изменения и дополнения в первую и вторую его части.
vspmr.org
  • Сегодня, 08:57
  • DTV
  • Просмотров: 7
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • "Мы закрываем школьную тетрадь! Последний звонок в Бен ...
  • ЕС оказывает финансовую поддержку в реставрации Бендерс ...
  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
  • В Приднестровье снова растут цены на топливо
  • Александр Розенберг стал новым председателем Правительс ...
  • В Приднестровье произошло очередное повышение цен на вс ...
  • Президент Молдовы узнаёт из прессы о происходящем в стр ...
  • В Тирасполе пытались поджечь два объекта
  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • В Бендерах с понедельника будут проверять сирены

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • "Мы закрываем школьную тетрадь! Последний звонок в Бен ...
  • ЕС оказывает финансовую поддержку в реставрации Бендерс ...
  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
  • В Приднестровье снова растут цены на топливо
  • Александр Розенберг стал новым председателем Правительс ...
  • В Приднестровье произошло очередное повышение цен на вс ...
  • Президент Молдовы узнаёт из прессы о происходящем в стр ...
  • В Тирасполе пытались поджечь два объекта
  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • В Бендерах с понедельника будут проверять сирены
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна