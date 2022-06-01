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ГТК сообщает об изменении порядка временного хранения товаров

ГТК сообщает об изменении порядка временного хранения товаров

Результатом эффективного взаимодействия ГТК с представителями отечественного бизнес-сообщества явились изменения, касающиеся доставки и ответственного хранения товаров. Нововведения существенно упрощают таможенные операции доставки товаров в зону таможенного контроля, созданную в сооружениях, помещениях (частях помещений) либо на открытых площадках (частях открытых площадок) уполномоченного оператора, и размещение таких товаров на временное хранение.

Особую сложность при осуществлении операции доставки товаров составляла норма о незамедлительности направления таможенному органу назначения уведомления о принятии товаров от перевозчика. Данный вопрос неоднократно озвучивался в ходе встреч с руководством ГТК с целью рассмотрения возможности внесения поправок в действующее законодательство, сообщается на сайте ГТК ПМР.

На сегодняшний день соответствующие изменения регламентированы ведомственным Приказом от 12 мая 2022 года № 142 «О внесении изменений и дополнений в Приказ Государственного таможенного комитета Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2017 года № 473 «Об особенностях производства таможенных операций, связанных с прибытием, доставкой, временным хранением товаров и транспортных средств и сбором информации о лицах, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность».

В соответствии с вступившими в силу изменениями товары считаются размещёнными на временное хранение с момента принятия таможенным органом уведомления о прибытии товаров в место доставки, а не с момента оформления акта таможенного досмотра, как было до этого. Данное преобразование в действующем алгоритме размещения товаров позволяет установить точные временные рамки таможенных операций, связанных с доставкой товаров в место доставки и с их временным хранением.

Также настоящим приказом закреплена возможность осуществить принятие товаров от перевозчика уполномоченным оператором в любое удобное для него время, исходя из особенностей и сложности собственного процесса приемки товаров от перевозчика, в период нахождения товаров на временном хранении.
customs.gospmr.org
  • Вчера, 21:44
  • DTV
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