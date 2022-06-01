Стоимость консульских услуг для молдавских граждан будет снижена до 60%. Соответствующий законопроект был принят парламентом РМ в первом чтении. Таким образом, согласно авторам инициативы, стоимость оформления документов для соотечественников, проживающих за границей, приблизится к расценкам внутри страны.
"Окончательная цена несоразмерно высока по сравнению с той, которую платят молдаване за ту же услугу в стране, что является, на наш взгляд, несправедливым. За оформление паспорта молдаване за границей платят в два раза больше, а за удостоверение личности - в семь раз больше", - сказала депутат от ПДС Анна Калинич, пишет publika.md.
В частности, согласно инициативе, плата за оформление молдавского паспорта за границей будет снижена с 92 до 61 евро для взрослых, а для несовершеннолетних составит 41 евро. За удостоверение личности молдаване из диаспоры заплатят 21 евро вместо 45 евро. Документ предстоит принять во втором чтении.