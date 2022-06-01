Dnestr.TV

 
0

Для молдавской диаспоры снизится стоимость загранпаспорта и "булетина"

Для молдавской диаспоры снизится стоимость загранпаспорта и "булетина"

Стоимость консульских услуг для молдавских граждан будет снижена до 60%. Соответствующий законопроект был принят парламентом РМ в первом чтении. Таким образом, согласно авторам инициативы, стоимость оформления документов для соотечественников, проживающих за границей, приблизится к расценкам внутри страны.

"Окончательная цена несоразмерно высока по сравнению с той, которую платят молдаване за ту же услугу в стране, что является, на наш взгляд, несправедливым. За оформление паспорта молдаване за границей платят в два раза больше, а за удостоверение личности - в семь раз больше", - сказала депутат от ПДС Анна Калинич, пишет publika.md.

В частности, согласно инициативе, плата за оформление молдавского паспорта за границей будет снижена с 92 до 61 евро для взрослых, а для несовершеннолетних составит 41 евро. За удостоверение личности молдаване из диаспоры заплатят 21 евро вместо 45 евро. Документ предстоит принять во втором чтении.

publika.md
  • Вчера, 21:49
  • DTV
  • Просмотров: 31
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • "Мы закрываем школьную тетрадь! Последний звонок в Бен ...
  • ЕС оказывает финансовую поддержку в реставрации Бендерс ...
  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
  • В Приднестровье снова растут цены на топливо
  • Александр Розенберг стал новым председателем Правительс ...
  • В Приднестровье произошло очередное повышение цен на вс ...
  • Президент Молдовы узнаёт из прессы о происходящем в стр ...
  • В Тирасполе пытались поджечь два объекта
  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • В Бендерах с понедельника будут проверять сирены

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • "Мы закрываем школьную тетрадь! Последний звонок в Бен ...
  • ЕС оказывает финансовую поддержку в реставрации Бендерс ...
  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
  • В Приднестровье снова растут цены на топливо
  • Александр Розенберг стал новым председателем Правительс ...
  • В Приднестровье произошло очередное повышение цен на вс ...
  • Президент Молдовы узнаёт из прессы о происходящем в стр ...
  • В Тирасполе пытались поджечь два объекта
  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • В Бендерах с понедельника будут проверять сирены
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна