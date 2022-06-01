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В Европе запретят продажу всех бензиновых и дизельных авто

В Европе запретят продажу всех бензиновых и дизельных авто

Европарламент проголосовал за полный отказ от бензиновых и дизельных авто в ЕС с 2035 года. Депутаты не сделали исключение даже для гибридов.
С 2035 года в Европейском союзе прекратят продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Соответствующие изменения в правила контроля вредных выбросов принял Европарламент. Решение поддержали 339 депутатов, против выступили 249, а воздержались 24 европарламентария.

Подготовленный Францией документ предусматривает снижение до нуля выбросов СО2 и NOx у новых легковых и легких коммерческих транспортных средств к 2035 году. На деле это значит, что из продажи исчезнут абсолютно все бензиновые и дизельные автомобили (в том числе и гибридные). Останутся только электромобили с батареями либо водородными топливными ячейками, сообщает focus.ua.

Вместе с тем, эксплуатация уже купленных авто с двигателями внутреннего сгорания в 2035 году не будет запрещена. То есть, некоторое время они еще будут ездить по дорогам. Также ограничения не распространяются на грузовики и другую тяжелую технику.

Также установлена промежуточная цель – до 2030 года вредные выбросы новых легковых авто на рынке должны снизиться на 55%, а для легких коммерческих – на 50%. Часть депутатов Европарламента предлагали смягчить документ и разрешить продажи гибридов после 2035 года, однако их пропозиции не были поддержаны.

Теперь новые правила необходимо согласовать со всеми странами-членами ЕС. После этого закон будет окончательно утвержден и вступит в силу. Его уже поддержали некоторые автопроизводители, за отказ от двигателей внутреннего сгорания высказались Ford и Volvo.
focus.ua
  • Вчера, 21:55
  • DTV
  • Просмотров: 32
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