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Информация о криминогенной обстановке в республике

Информация о криминогенной обстановке в республике

В период с 3 по 9 июня на территории республики зарегистрировано 201 заявление и сообщение о преступлениях. По 146 из них в течение суток установлены подозреваемые лица.

За отчётный период было зарегистрировано два угона (лицо установлено по одному факту), 38 краж (по горячим следам раскрыто 15 из них), один грабёж (не раскрыт). Выявлено и задокументировано семь фактов в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (лица установлены по шести фактам), четыре преступления в сфере экономики (лица установлены), передает пресс-центр МВД ПМР.

Представителями ОВД разыскано семь обвиняемых в совершении преступлений и объявленных в розыск.

За минувшую неделю сотрудниками подразделений ГАИ органов внутренних дел выявлено 1508 нарушений правил дорожного движения. Отстранено от управления 14 водителей, которые вели транспорт в состоянии опьянения. На территории обслуживания г. Бендеры выявлено пять таких водителей, Рыбницкого района – четыре, г. Тирасполь и Григориопольского района – по два, Дубоссарского района – один.

С 3 по 9 июня на территории республики зарегистрировано четыре пожара. Один человек погиб, один – ранен. Два пожара зарегистрировано на территории обслуживания Рыбницкого района (в сёлах Воронково и Колбасна), по одному пожару – на территориях обслуживания городов Тирасполь и Бендеры. За нарушение правил пожарной безопасности составлено 15 административных протоколов.
mvdpmr.org
  • Вчера, 21:57
  • DTV
  • Просмотров: 29
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