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Зидан возглавит «ПСЖ» и станет самым высокооплачиваемым тренером мира

Зидан возглавит «ПСЖ» и станет самым высокооплачиваемым тренером мира

Зинедин Зидан в ближайшее время должен стать главным тренером французского «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает gazeta.ru ссылаясь на Mundo Deportivo.

По данным источника, 11 июня станет ключевым в переговорах между «ПСЖ» и Зиданом. Сообщается, что клуб выполнил все условия, которые поставил французский специалист. Зидан изначально заявил, что собирается полностью взять под свой контроль спортивную составляющую команды. Также тренер хотел, чтобы нападающий Киллиан Мбаппе остался в клубе. Источник сообщает, что Зидан станет самым высокооплачиваемым тренером в мире.

Зидан возглавлял «Реал» с 2016 по 2018 год, а затем вернулся на пост наставника «королевского клуба» в 2019 году. Под его руководством столичный клуб дважды становился чемпионом Испании (2016/17, 2019/20), дважды завоевал Суперкубок страны (2017, 2019/20), трижды становился победителем Лиги чемпионов (2015/16, 2016/17, 2017/18), два раза выигрывал Суперкубок УЕФА (2016, 2017) и дважды становился победителем клубного чемпионата мира (2016, 2017).

В качестве игрока Зидан трижды признавался лучшим футболистом мира по версии ФИФА.
gazeta.ru
  • Вчера, 22:02
  • DTV
  • Просмотров: 32
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