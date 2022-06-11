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Пентагон считает возможным участие ВМС США в вывозе зерна с Украины

Пентагон считает возможным участие ВМС США в вывозе зерна с Украины

США отдают приоритет дипломатическому пути решения проблемы возобновления экспортных поставок украинского зерна и надеются на то, что переговоры увенчаются успехом, заявил шеф Пентагона Ллойд Остин.

На международной конференции «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре ему был задан вопрос, могут ли военно-морские силы США быть задействованы при транспортировке зерна из черноморских портов Украины, ныне заблокированных из-за боевых действий, пишет eadaily.com.

«Вы спрашиваете, могут или нет наши войска в этом и других регионах стать фактором добавленной стоимости. Конечно, мы можем», — ответил Остин.

«Но мы всегда хотим сначала поискать дипломатического решения, и я вижу много энергии, которая задействована сейчас в этой сфере. И мы надеемся, что случатся правильные вещи», — добавил он.

Переговоры о возобновлении экспорта украинского зерна морских путем ведут ООН и Турция с Россией, которая отвергает обвинения Запада в создании препятствий для таких поставок.


  • Сегодня, 08:20
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