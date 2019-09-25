Премьер-министр Александр Розенберг провел заседание Правительства. В повестке дня вопросы лицензирования и контроля автомобильных перевозок, проведения землеустроительных работ, наследования паев, таможенного законодательства. Все инициативы нашли поддержку членов Правительства и в ближайшее время будут направлены для изучения и принятия в Верховный Совет.
Контроль международных пассажироперевозчиков
Один из документов предлагает актуализацию функций лицензионного контроля, осуществляемого Минэкономразвития, а также разработку регламента проведения государственного контроля за организациями, обслуживающими международные автомобильные перевозки пассажиров, пишет novostipmr.com ссылаясь на Правительство.
Анализ действующего законодательства показал, что уполномоченный орган на проведение лицензионного контроля международных пассажироперевозчиков не установлен. На практике исполнение государственной функции по лицензионному надзору в данной сфере не осуществляется.
В то же время необходимо четко и ясно регламентировать должный порядок осуществления лицензионного контроля в данной сфере, а также компетенции органа, уполномоченного на его осуществление, поскольку пассажироперевозки связаны с безопасностью граждан.
На данный момент Министерство экономического развития определяет государственную политику и нормативное правовое регулирование в сфере транспорта, а также лицензирует деятельность по международным автомобильным перевозкам пассажиров. Именно поэтому функционал по лицензионному контролю данного направления предложено возложить на профильное ведомство.
Земельный кодекс
Также исполнительные органы власти предлагают дополнить Земельный кодекс положениями, позволяющими организациям - исполнителям геодезических и картографических изысканий выполнять работы, необходимые для формирования земельных участков. Также предусматривается внедрение практики, при которой землеустроительные работы должны проводиться под контролем уполномоченного органа государственной власти, то есть Минсельхозприроды.
Поддержка общественников
Речь шла и о предоставлении гарантий социальной поддержки общественников. В частности, предложено выплачивать пособие по безработице учредителям или участникам некоммерческих организаций, которые не получают дохода от своей деятельности, в случае потери ими трудового дохода по месту работы.
Таможенные платежи
Рассмотрен и широкий спектр предложений Государственного таможенного комитета, затрагивающих механизмы и сроки осуществления таможенных платежей, приостановления действия свидетельства национального предприятия и его аннулирования.
Кроме того, предлагается увеличить предельный возраст пребывания на службе в таможенных органах и включить сотрудников в проект льготного кредитования на приобретение жилья. novostipmr.com