После России, Израиля и Латвии, также Армения и Эстония выразили готовность выполнить Положение Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова № 21 от 18 мая 2022 г. о продлении срока действия загранпаспортов. Министерство иностранных дел и европейской интеграции уведомило иностранные власти о решении продлить срок действия паспортов и потребовало их признания действительными проездными документами, передает unimedia.info.
Поэтому паспорта с продленным сроком действия можно использовать только в следующих государствах: Латвия, Государство Израиль, Российская Федерация, Армения и Эстония, сообщает МИДЕИ.
Компетентные органы Эстонии уведомили, что по техническим причинам паспорта с истекшим сроком действия могут действовать дольше, чем обычно, для граждан, использующих паспорта для поездок, говорится в сообщении ведомства.
Первыми странами, разрешившими использование расширенных паспортов, стали Россия, Израиль и Латвия.