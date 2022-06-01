Dnestr.TV

 
0

Президент предлагает ужесточить наказание за ложные сообщения о готовящихся терактах

Президент предлагает ужесточить наказание за ложные сообщения о готовящихся терактах

Президент ПМР Вадим Красносельский предлагает ужесточить наказание за ложные сообщения об актах терроризма. Такая законодательная инициатива размещена на сайте главы государства. Документ предполагает дополнение соответствующей статьи Уголовного кодекса республики.

Действующая норма предусматривает максимальное наказание за заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте в виде трёх лет лишения свободы.

Президентской инициативой предлагается установить, что в случае, если данное деяние было совершено в отношении объектов социальной инфраструктуры или повлекло крупный ущерб, максимальная санкция может составить 6 лет лишения свободы, а если ложное сообщение преследовало цель дестабилизации деятельности органов госвласти, наказание может составить от 6 до 8 лет тюрьмы.

Самую строгую санкцию законопроект предусматривает для случаев, когда ложные сообщения о терроризме повлекли за собой смерть человека или иные тяжёлые последствия – от 8 до 10 лет лишения свободы.

Кроме того, законопроектом предлагается усилить ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; за публичное или с использованием средств массовой информации возбуждение национальной, расовой, религиозной вражды, а равно унижение человеческого достоинства по расовым, национальным, религиозным признакам; а также за организацию и участие в экстремистском сообществе.

Законопроект предстоит рассмотреть Верховному Совету.

Напомним, с марта нынешнего года Приднестровье столкнулось с потоком ложных сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры. Личности «электронных террористов» устанавливают правоохранительные органы.
novostipmr.com
  • Сегодня, 08:35
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • "Мы закрываем школьную тетрадь! Последний звонок в Бен ...
  • ЕС оказывает финансовую поддержку в реставрации Бендерс ...
  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
  • В Приднестровье снова растут цены на топливо
  • Александр Розенберг стал новым председателем Правительс ...
  • В Приднестровье произошло очередное повышение цен на вс ...
  • Президент Молдовы узнаёт из прессы о происходящем в стр ...
  • В Тирасполе пытались поджечь два объекта
  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • В Бендерах с понедельника будут проверять сирены

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • "Мы закрываем школьную тетрадь! Последний звонок в Бен ...
  • ЕС оказывает финансовую поддержку в реставрации Бендерс ...
  • Жительница Бендер вышла в финал суперпопулярного телешо ...
  • В Приднестровье снова растут цены на топливо
  • Александр Розенберг стал новым председателем Правительс ...
  • В Приднестровье произошло очередное повышение цен на вс ...
  • Президент Молдовы узнаёт из прессы о происходящем в стр ...
  • В Тирасполе пытались поджечь два объекта
  • Украинцам вместо футбола показали интервью с Путиным
  • В Бендерах с понедельника будут проверять сирены
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна