Президент ПМР Вадим Красносельский предлагает ужесточить наказание за ложные сообщения об актах терроризма. Такая законодательная инициатива размещена на сайте главы государства. Документ предполагает дополнение соответствующей статьи Уголовного кодекса республики.
Действующая норма предусматривает максимальное наказание за заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте в виде трёх лет лишения свободы.
Президентской инициативой предлагается установить, что в случае, если данное деяние было совершено в отношении объектов социальной инфраструктуры или повлекло крупный ущерб, максимальная санкция может составить 6 лет лишения свободы, а если ложное сообщение преследовало цель дестабилизации деятельности органов госвласти, наказание может составить от 6 до 8 лет тюрьмы.
Самую строгую санкцию законопроект предусматривает для случаев, когда ложные сообщения о терроризме повлекли за собой смерть человека или иные тяжёлые последствия – от 8 до 10 лет лишения свободы.
Кроме того, законопроектом предлагается усилить ответственность за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; за публичное или с использованием средств массовой информации возбуждение национальной, расовой, религиозной вражды, а равно унижение человеческого достоинства по расовым, национальным, религиозным признакам; а также за организацию и участие в экстремистском сообществе.
Напомним, с марта нынешнего года Приднестровье столкнулось с потоком ложных сообщений о минировании объектов социальной инфраструктуры. Личности «электронных террористов» устанавливают правоохранительные органы. novostipmr.com