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Некоторые виды молдавской сельхозпродукции будут поступать в Европу без таможенных пошлин

Некоторые виды молдавской сельхозпродукции будут поступать в Европу без таможенных пошлин

Яблоки, сливы, виноград и другая молдавская сельскохозяйственная продукция вскоре будет поступать на европейские рынки без таможенных пошлин. Европейская комиссия сегодня предложила положение, которое позволяет временное улучшение доступа на рынок сельскохозяйственной продукции из Республике Молдова.

Предлагаемые меры касаются семи продуктов, экспорт которых из Молдовы в ЕС еще не полностью либерализован: сливы, столовый виноград, яблоки, помидоры, чеснок, вишня и виноградный сок. Постановление удваивает на один год количество этих продуктов, которые могут быть ввезены без таможенных пошлин из Молдовы в ЕС, передает noi.md.

В результате выполнения этих мер почти вся молдавская продукция будет ввозиться в ЕС уже без таможенных пошлин в рамках Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли Молдова-ЕС.

Правительство Республики Молдова будет и впредь прилагать все усилия для поддержки молдавских фермеров и предпринимателей в преодолении кризисов и рыночных потерь, которые они понесли вследствие войны России против Украины.

Предложение Еврокомиссии будет рассмотрено и одобрено Европейским парламентом и Советом Европейского союза.
noi.md
  • Сегодня, 08:38
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