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Трагедия на озере в Парканах

Трагедия на озере в Парканах

В субботу, 11 июля, около девяти часов утра двое мальчишек 16 и 13 лет отправились на местное озеро порыбачить. Просидев какое-то время, старший подросток решил сменить место – рыба не клевала.

Что происходило дальше, доподлинно не известно. Со слов 13-летнего мальчика, в момент, когда его приятель переходил на другое место, произошла вспышка, младший испугался и лег в высокую траву. Через время поднялся, заметил друга на земле, подошёл к нему и увидел, что тот обгорел. Мальчик позвонил арендаторам озера, те приехали на место происшествия и позвонили в скорую и милицию. Сами погрузили парня в машину и поехали навстречу неотложке. По пути пострадавшего передали медикам, передает пресс-центр МВД ПМР.

Житель села Парканы получил ожоги более 95% тела. Врачи Бендерской городской больницы были вынуждены ввести парня в искусственную кому, подключили его к аппарату ИВЛ. В стабильном крайне тяжёлом состоянии на спецтранспорте его перевезли в ожоговый центр Кишинёва.

Прибывшая следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. По предварительной версии в момент, когда 16-летний подросток закидывал удочку в воду, он зацепил проходящие рядом с озером
высоковольтные электропровода. Они упали рядом с парнем. В итоге он получил удар током мощностью в 110 киловольт.

Из-за обрыва электропроводов без света осталось несколько микрорайонов Бендер, в том числе Центральная часть города. Специалисты подачу электричества восстановили в течении часа.

В происшествии разбираются сотрудники милиции.
mvdpmr.org
  • Сегодня, 09:07
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