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В Румынии обвалился мост
В румынском в уезде Нямц рухнул автомобильный мост. Ранение получил один человек. Под обломками конструкции оказалось стадо из двадцати овец. Животные, как сообщается, погибли.
Мост через Сирет был введен в эксплуатацию в ноябре 2021 после капитального ремонта. До этого он не модернизировался более 50 лет, сообщает euronews.com
- Сегодня, 09:09
- DTV
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