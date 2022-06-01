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В Молдове цены на продукты питания выросли на 32,5%

В Молдове цены на продукты питания выросли на 32,5%

В Молдове средние потребительские цены в мае 2022 года по сравнению с маем 2021 года выросли на 29,05%.

Самыми дорогими оказались услуги, оказываемые населению (35,27%). Далее следуют продовольственные товары, которые подорожали на 32,50% и непродовольственные товары - 21,45%. Данные опубликовало Национальное бюро статистики, передает bloknot-moldova.ru.

Из продуктов питания больше всего подорожали овощи - на 77% и яйца - на 55,59%.

Хлеб по сравнению с прошлым годом стал дороже почти на 30 процентов, масло - на 27,7 процента, мясо - на 25,4 процента.

Статистика также показывает, что цены на топливо в мае 2022 года по сравнению с маем 2021 года выросли на 52,6%, а на строительные материалы – на 37,5%.

Впрочем, самый большой шок – цена на газ: за 12 месяцев цена выросла на 227%, центральное отопление – на 92%, а коммунальные услуги – на 70%.

В Молдове цены на продукты питания выросли на 32,5%
bloknot-moldova.ru
  • Сегодня, 09:13
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