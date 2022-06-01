В Молдове средние потребительские цены в мае 2022 года по сравнению с маем 2021 года выросли на 29,05%.
Самыми дорогими оказались услуги, оказываемые населению (35,27%). Далее следуют продовольственные товары, которые подорожали на 32,50% и непродовольственные товары - 21,45%. Данные опубликовало Национальное бюро статистики, передает bloknot-moldova.ru.
Из продуктов питания больше всего подорожали овощи - на 77% и яйца - на 55,59%.
Хлеб по сравнению с прошлым годом стал дороже почти на 30 процентов, масло - на 27,7 процента, мясо - на 25,4 процента.
Статистика также показывает, что цены на топливо в мае 2022 года по сравнению с маем 2021 года выросли на 52,6%, а на строительные материалы – на 37,5%.
Впрочем, самый большой шок – цена на газ: за 12 месяцев цена выросла на 227%, центральное отопление – на 92%, а коммунальные услуги – на 70%.