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В Приднестровье стартовала детская оздоровительная кампания

В Приднестровье стартовала детская оздоровительная кампания

В Приднестровье уже началась летняя оздоровительная кампания в детских лагерях отдыха. Возраст – от 7 до 14 лет включительно. Всего планируется провести три заезда, каждый по 14 дней. Первый заезд продлится с 11 июня по 24 июня, второй – с 27 июня по 10 июля, третий – с 13 по 26 июля.

На выбор предлагаются:
- Оздоровительный комплекс «Днестровские зори» с. Меренешты, Слободзейского района.

- Спортивный оздоровительный лагерь «Спартак» в Кицканском лесу, загородная зона отдыха г. Тирасполь;

- Меренештский оздоровительный лагерь «Виктория» с. Меренешты, Слободзейского района;

- Дубоссарский оздоровительный лагерь.

В настоящее время представители центров социального страхования и социальной защиты городов и районов принимают заявки на покупку путёвок в детский оздоровительный лагерь. Работающие граждане, отчисляющие налоги в Единый государственный фонд соцстрахования, оплатят лишь 20% её стоимости.

Полная стоимость путевки в Меренештский оздоровительный лагерь «Виктория», Дубоссарский оздоровительный лагерь и Оздоровительный комплекс «Днестровские зори» составляет 3 060 рублей. При оплате 20% от полной стоимости – 612 рублей.

Полная стоимость путевки в Спортивный оздоровительный лагерь «Спартак» составляет 2 776 рублей. При оплате 20% от полной стоимости – 555 рублей.

Дети из многодетных семей и семей защитников ПМР смогут отдохнуть в лагерях бесплатно. При этом есть ограничение: не более 10 процентов от общего количества приобретаемых Фондом путевок.

Дополнительную информацию по детскому оздоровлению можно получить в Центрах соцстрахования по следующим телефонам:

- Тирасполь – (533) 5-63-07, 7-37-83;

- Бендеры – (552) 2-94-38;

- Слободзейский район – (557) 2-49-56;

- Григориопольский район – (210) 3-37-50;

- Дубоссарский район – (215) 3-42-55;

- Рыбницкий район – (555) 2-20-62;

- Каменский район – (216) 2-14-75.

Марина Моторина, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 09:17
  • DTV
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