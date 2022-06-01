В Приднестровье уже началась летняя оздоровительная кампания в детских лагерях отдыха. Возраст – от 7 до 14 лет включительно. Всего планируется провести три заезда, каждый по 14 дней. Первый заезд продлится с 11 июня по 24 июня, второй – с 27 июня по 10 июля, третий – с 13 по 26 июля.
На выбор предлагаются: - Оздоровительный комплекс «Днестровские зори» с. Меренешты, Слободзейского района.
- Спортивный оздоровительный лагерь «Спартак» в Кицканском лесу, загородная зона отдыха г. Тирасполь;
- Меренештский оздоровительный лагерь «Виктория» с. Меренешты, Слободзейского района;
- Дубоссарский оздоровительный лагерь.
В настоящее время представители центров социального страхования и социальной защиты городов и районов принимают заявки на покупку путёвок в детский оздоровительный лагерь. Работающие граждане, отчисляющие налоги в Единый государственный фонд соцстрахования, оплатят лишь 20% её стоимости.
Полная стоимость путевки в Меренештский оздоровительный лагерь «Виктория», Дубоссарский оздоровительный лагерь и Оздоровительный комплекс «Днестровские зори» составляет 3 060 рублей. При оплате 20% от полной стоимости – 612 рублей.
Полная стоимость путевки в Спортивный оздоровительный лагерь «Спартак» составляет 2 776 рублей. При оплате 20% от полной стоимости – 555 рублей.
Дети из многодетных семей и семей защитников ПМР смогут отдохнуть в лагерях бесплатно. При этом есть ограничение: не более 10 процентов от общего количества приобретаемых Фондом путевок.
Дополнительную информацию по детскому оздоровлению можно получить в Центрах соцстрахования по следующим телефонам: