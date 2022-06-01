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Турция с 1 июля ограничит проживание иностранцев в районах городов

Турция с 1 июля ограничит проживание иностранцев в районах городов

Власти Турции снижают квоту на проживание иностранных граждан в районах городов. Об этом сообщил в субботу министр внутренних дел республики Сулейман Сойлу.

"С 1 июля доля иностранцев, проживающих в районе городов, будет снижена с 25% до 20%. По меньшей мере 1 200 районов будут закрыты для проживания иностранных граждан [из-за превышения действующей квоты]", - приводит его слова газета Yeni Safak. Глава МВД республики при этом не уточнил, в каких районах каких городов иностранцы более не смогут жить, передает ТАСС.

Впервые о введении квот на выдачу вида на жительство иностранцам сообщалось в феврале. По заявлениям местных СМИ, данное решение было принято в связи с усилившимся потоком сирийских беженцев, бегущих преимущественно из Дамаска.
  • Сегодня, 09:19
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